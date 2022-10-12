Altın yatırımı yapanlar bu ayrıntıyı kaçırıyor! Altın alanların yatırım yapanların dikkatine! Şoke eden uyarı! Altın düşecek mi yükselecek mi?

Son iki senedir git gide daha da artışa geride bıraktığımız altında gram altın 1100 TL'yi görmüştü. Bunun sonrasında düşüşe geçen altın için ekonomistler son 9 ayın en düşük fiyatı yorumunu yapmıştı. Ekonomistlerin tahminine göre Aralık ayında 2 bin TL olması beklenilen altın bağlamında çoğu yatırımcı harekete geçti. Altın alımı yapan vatandaşlara bir uyarıda dünyaca ünlü iki bankadan geldi.