Altın yatırımı yapanlar bu ayrıntıyı kaçırıyor! Altın alanların yatırım yapanların dikkatine! Şoke eden uyarı! Altın düşecek mi yükselecek mi?
Altın alanların yatırım yapanların dikkatine! Şoke eden uyarı! Son günlerde dalgalanma yaşayan enflasyonun sonrasında altın fiyatlarında düşüş yaşanırken dolar yükselişe geçmişti. Altının düşmesi ile eş güdümlü ekonomistlerden yorum ve tahminler gelmişti. Yatırımcıların birçoğu sene sonu altının yükselme şansına karşı altın alımı yapar iken dünyaca ünlü iki banka altın sahibi olanları uyardı. Peki neler söylendi? Altın düşecek mi?
Son iki senedir git gide daha da artışa geride bıraktığımız altında gram altın 1100 TL'yi görmüştü. Bunun sonrasında düşüşe geçen altın için ekonomistler son 9 ayın en düşük fiyatı yorumunu yapmıştı. Ekonomistlerin tahminine göre Aralık ayında 2 bin TL olması beklenilen altın bağlamında çoğu yatırımcı harekete geçti. Altın alımı yapan vatandaşlara bir uyarıda dünyaca ünlü iki bankadan geldi.
Altın düşecek mi yükselecek mi?
Son 9 ayın en düşük fiyatını gören altın bağlamında tahminler ve yorumlar yapılmaya devam eder iken dünyaca ünlü iki bankanın açıklaması bilhassa de yatırımcıları olabildiğince heyecanlandırdı. Wall Street ve Commerzbank analistlerinden altın fiyatlarına dair yeni tahminler geldi.
Dünyaca ünlü iki banka tarafından oluşturulan altın fiyatı tahmini çoğu vatandaş bağlamında merak edildi. 15 Wall Street analisti Kitco News'in altın anketine katılım sağladı. Ankete katılım gerçekleştirenlerin yüzde 40'ı altın fiyatı konusu ile ilgili iyimser bir yaklaşım sergilerken iştirakçilerin yüzde 33'ü altın karşısında düşüş eğilimine girdi.
Kalan yüzde 27'lik kısım ise tarafsızlığını korudu. Çevrimiçi şekilde oluşturulan Main Street anketlerinde 484 oy kullanılırken bu oy oranının yüzde 42'si altın fiyatlarının önümüzdeki zamanlarda yükselmesini bekliyor.
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ekonomistler için 'Altın fiyatını etkileyen ana faktör, aşağı yukarı 20 senenin en yüksek oranına artan kuvvetli ABD doları' şeklinde yorumlanırken "EFT yatırımcıları altına sırtını dönüyor.