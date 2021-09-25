Altın yatırımcılarının dikkatine! Eğer 1 gram dahi altınınız varsa; Çeyrek bugün ne kadar? 14-18 ve 22 ayar 30-20 gram bilezik ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz kararını duyurusuyla 502 liraya kadar artan gram altın haftayı 497 lira seviyesinden kapattı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, saatinde altın alıp bekleyen yatırımcının talihli olduğunu ifade etti ve altın fiyatlarının dolara göre hareket ettiğini bildirdi. Memiş, altın fiyatları amacıyla yeni rekorlar beklediğini açıkladı. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 497 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1754 dolar civarında bulunuyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, "Fed'in daha şahin bir tonda kurduğu etkileşim ve sıkılaşma tarafında adımlar atmaya hazırlandığı süreçte orta vadede ons altında zayıf görünümün devam edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır" şeklinde değerlendirdi.