Haberler Ekonomi Emekliye çift maaş imkanı! 10 yıl ve 56 yaş yetiyor: Bireysel Emeklilik Sistemi ve prim... Emekliye çift maaş imkanı! 10 yıl ve 56 yaş yetiyor: Bireysel Emeklilik Sistemi ve prim... Emeklilikte alınacak maaş sayısını ikiye çıkarmak mümkün. Üstelik ikinci emeklilik sisteminde ise 10 yıl ve 56 yaş yetiyor. Peki Bireysel Emeklilik Sistemi'nin şartları nelerdir? BES'ten kimler faydalanıyor? Çift maaş almak için ne yapmak gerekir? İşte emeklilerin ve emekli olmak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar... 25.09.2021 07:00 - Son Güncelleme: 25.09.2021 07:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





Her çalışanın hayali emekli olmak ve iyi bir maaş almak. GALERİ DEVAM EDİYOR Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor.



İşe girilen tarihe göre ne kadar prim ödeneceği ve kaç yaşında emekli olunacağı belirleniyor. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler genellikle 50'li yaşlarda emekli olurken, bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda.



2008 sonrasında bu yaş şartı erkekler için 61'e çıkıyor. Ayrıca 7 bin gün de prim ödemek lazım.





Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor.





İşe girilen tarihe göre ne kadar prim ödeneceği ve kaç yaşında emekli olunacağı belirleniyor.

9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler genellikle 50'li yaşlarda emekli olurken, bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda.





2008 sonrasında bu yaş şartı erkekler için 61'e çıkıyor. Ayrıca 7 bin gün de prim ödemek lazım.





ÇALIŞMA İMKANI DA VAR

Tamamlayıcı emeklilik diyebileceğimiz Bireysel Emeklilik Sistemi de (BES) devreye girdiğinden bu yana büyük ilgi görüyor.

Özellikle devlet katkıları sistemi cazip hale getirirken, 10 yıl gibi bir sürede emeklilik sunması da avantaj sağlıyor.





Böylece çalışanlara hem sosyal güvenlik kurumundan hem de BES'ten olmak üzere çifte emeklilik fırsatı sunulmuş oluyor.

Öyle ki; 2000 ve sonrasında işe girmiş olanlar çalışırken BES'ten emekli olup, daha sonra SGK'dan ikinci emekliliklerine, dolayısıyla ikinci maaşlarına da kavuşacaklar.





Üstelik emekli olduktan sonra çalışırlarsa bir üçüncü maaş ve ikinci tazminat hakkı da doğmuş olacak.

BES'ten emeklilik için veya toplu para için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak yeterli oluyor.





BES'te katkı payını belirlemek sizin elinizde. Ayda 100 lira da ödeyebilirsiniz, bin lira da.

Ödemeleriniz arttıkça birikimleriniz de yükselecek.

Üstelik siz ne kadar para yatırırsanız, bunun yüzde 25'i kadarı da devlet tarafından ödeniyor.





Böylece paranız dörtte bir oranında artıyor. Ayrıca faizli-faizsiz fon seçeneğiniz bulunuyor.

Bu fonlar sayesinde paranız sistemde nemalanmış da oluyor.





ÇOCUKLAR DA SİSTEMDE

Temmuz ayı itibariyle artık 18 yaş altında çocuklar da sisteme dahil edilmeye başladı.





18 yaşın altında BES'e dahil olanlara da yüzde 25'lik devlet katkısı sağlanırken; eğitim, evlilik, konut alımı gibi sebeplerle birikimleri kısmi olarak çekme hakkı tanıyor.



Küçük tasarruflarla ileride büyük birikimlere ulaşılabiliyor.