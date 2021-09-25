İkinci el araba fiyatları rotasını değiştirecek farklı yöne sirayet etmesi an meselesi! Gelecek günlerde fiyatlarda artış en az...
Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında yaşanan gelişmeler heyecanla takip ediliyor. İkinci el araba fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Ayrıca sıfır otomobil fiyatlarında ÖTV ile ilgili alınan kararın ardından indirimler yaşanmıştı. Pek çok modelin fiyatında 5 bin liradan başlayıp 50-60 bin liraya varan düşüş görülmüştü. Bu gelişme ikinci el piyasasında da hareketliliğe yol açtı. Online ilan sitelerinde araba bakan pek çok kişi fiyatları düşüp düşmeyeceğini merak ediyordu. Çip krizinin etkisi olarak birçok firmanın üst segment araçlarında üretimi durdurma kararı aldığını söyleyen uzmanlar yaşanan krizin 2. el otomobil fiyatlarını etkileyeceğini ifade etti.
İkinci el araba fiyatları rotasını değiştirecek farklı yöne sirayet etmesi an meselesi! Gelecek günlerde fiyatlarda artış en az... Sıfır arabada ÖTV indirimi sonrası bazı araba modellerinde yaşanan 50-60 bin liralık düşüş yaşandı. Binlerce kişi ikinci el araba fiyatlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağına odaklandı. Bu hafta alınan kararın ardından sıfır otomobillerde yaşanan düşüşle birlikte ikinci el araba piyasasında da canlılık yaşanmaya başlandı. Koronavirüs salgınıyla birlikte etkisi göstermeye başlayan çip krizinin ikinci el fiyatlarında tekrar etkisini göstereceği ifade ediliyor.
''2022'DE ETKİLERİNİ GÖRECEĞİZ"
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, çip krizinin bir süre daha etkili olacağını söyledi. Bilaloğlu, "Çip krizi sadece marka üzerinde bir sorun değil, sektörün sorunu biliyorsunuz. Yani o yüzden burada konuşulanları sektör adına da söyleyebilirim. Şu anki durum şunu gösteriyor, bu çip krizi en azından 2022'nin ilk çeyreğine kadar sürecek. Muhtemelen 2022'nin ikinci çeyreğini de etkileyecek. İnşallah 2022'nin ikinci yarısından sonra çiple ilgili bir krizle sektör artık karşı karşıya kalmayacak." ifadelerini kullandı.
'YIL SONU SATIŞ HEDEFLERİ…'
Ali Bilaloğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, yıl sonu satış hedeflerini de değerlendirdi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında yıl sonu pazar tahminlerini yükseltmelerine de değinen Bilaloğlu, 825 - 875 bin satış rakamının pazarın gidişatıyla ilgili potansiyeli yansıttığını sözlerine ekledi.
Pandemi dönemi her sektörü olduğu gibi otomotiv sektörünü de etkiledi. Üretim ve satışlar 2020'ye göre ne durumda?
Hüsamettin Yalçın: Geçen yıl pandemi ile birlikte hem 0 km hem de 2. el araç satışlarında büyük etkilenmeler oldu. 0 km araç satışları üretimin yıl içinde uzun sürelerde durması, 0 km araç bulamayanların 2. el'e olan talebi artırması ve bu yüzden 2. el araç fiyatlarının yaklaşık yüzde 100'e yakın artmasına sebep olmuştu.