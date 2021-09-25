İkinci el araba fiyatları rotasını değiştirecek farklı yöne sirayet etmesi an meselesi! Gelecek günlerde fiyatlarda artış en az...

''2022'DE ETKİLERİNİ GÖRECEĞİZ"



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, çip krizinin bir süre daha etkili olacağını söyledi. Bilaloğlu, "Çip krizi sadece marka üzerinde bir sorun değil, sektörün sorunu biliyorsunuz. Yani o yüzden burada konuşulanları sektör adına da söyleyebilirim. Şu anki durum şunu gösteriyor, bu çip krizi en azından 2022'nin ilk çeyreğine kadar sürecek. Muhtemelen 2022'nin ikinci çeyreğini de etkileyecek. İnşallah 2022'nin ikinci yarısından sonra çiple ilgili bir krizle sektör artık karşı karşıya kalmayacak." ifadelerini kullandı.