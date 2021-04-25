Altın yatırımcılarını ters düz eden haber! Yüksekten bozduranlar yandı, bugün uçtu! öyle bir hale geldi ki; milyoner edebilir!

Yüksekten bozduranlar yandı, bugün uçtu! öyle bir hale geldi ki; milyoner edebilir! Hafta sonunun ilk saatlerinde altın fiyatları, büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapanlar tarafından merak ediliyor. Son kapanışta altın piyasasında, en düşük 470 bin lirayı, en yüksek ise 479 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 473 bin 950 liradan tamamlamıştı. İç piyasada, gram altın 475 liraya, çeyrek altın 783 liraya, Cumhuriyet altını da 3,121 liraya gerilemişti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,06 artışla 477,20 liradan tamamlamıştı. İşte 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları