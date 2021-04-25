Dünyanın en fazla kazanan sporcusu belli oldu! Messi ve Ronaldo'ya büyük şok
Dünyadaki pek çok kişi Ronaldo, Messi, Neymar gibi isimlerin yıllık kazançlarını merak ediyor. Juventus'un yıldızı Ronaldo her yıl en çok kazananlar listesinde adını korurken hemen peşinden ise Messi ve Neymar gibi isimler gelmekte. Fakat 2021 yılı itibariyle bu isimler adeta hayatının şokunu yaşamış durumdalar. Geçtiğimiz günlerde trafik kazasıyla adını bir kere daha hatırladığımız efsane golfçü Tiger Woods 1 milyar dolar servete en yakın sporcu olarak adını tarihe yazdıracak. İşte 2021 yılının en zengin sporcu listesi ve sporcuların servetleri...
25.04.2021 06:58
- Son Güncelleme: 25.04.2021 06:58