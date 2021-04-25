RAMAZAN İMSAKİYE
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Dünyanın en fazla kazanan sporcusu belli oldu! Messi ve Ronaldo'ya büyük şok

Dünyadaki pek çok kişi Ronaldo, Messi, Neymar gibi isimlerin yıllık kazançlarını merak ediyor. Juventus'un yıldızı Ronaldo her yıl en çok kazananlar listesinde adını korurken hemen peşinden ise Messi ve Neymar gibi isimler gelmekte. Fakat 2021 yılı itibariyle bu isimler adeta hayatının şokunu yaşamış durumdalar. Geçtiğimiz günlerde trafik kazasıyla adını bir kere daha hatırladığımız efsane golfçü Tiger Woods 1 milyar dolar servete en yakın sporcu olarak adını tarihe yazdıracak. İşte 2021 yılının en zengin sporcu listesi ve sporcuların servetleri...

25.04.2021 06:58 - Son Güncelleme: 25.04.2021 06:58
Ronaldo, Messi, Neymar gibi yıldız isimlere şok! O kişi en zengin sporcular listesinde hepsini solladı

Tiger Woods, mevcut aktif spor yıldızları arasında ilk milyarder olmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce geçirdiği kaza kadar son yıllarda özel hayatındaki skandallarıyla gündemde olan efsane golfçü Tiger Woods, bu gidişle 1 milyar dolar servete en yakın sporcu olarak gösterildi

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Ronaldo, Messi, Neymar gibi yıldız isimlere şok! O kişi en zengin sporcular listesinde hepsini solladı

Golfün 1 numarasını her yıl milyonlarca euro'luk anlaşmalar yapan Cristiano Ronaldo takip ediyor. Futbolun gözde isminin 500 milyon dolar serveti bulunurken; 1 milyar doları kucaklaması için 4.8 senelik bir zaman dilimi gerekiyor.

Ronaldo, Messi, Neymar gibi yıldız isimlere şok! O kişi en zengin sporcular listesinde hepsini solladı

MİLYARDER OLMAYA AZ KALDI
1- TIGER WOODS (GOLFÇÜ) Toplam servet 800 milyon dolar.
1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 3.2 yıl.

Ronaldo, Messi, Neymar gibi yıldız isimlere şok! O kişi en zengin sporcular listesinde hepsini solladı

2 CRISTIANO RONALDO (FUTBOLCU)

Ronaldo, Messi, Neymar gibi yıldız isimlere şok! O kişi en zengin sporcular listesinde hepsini solladı

Toplam servet 500 milyon dolar