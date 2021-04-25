Dünyanın en fazla kazanan sporcusu belli oldu! Messi ve Ronaldo'ya büyük şok

Tiger Woods, mevcut aktif spor yıldızları arasında ilk milyarder olmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce geçirdiği kaza kadar son yıllarda özel hayatındaki skandallarıyla gündemde olan efsane golfçü Tiger Woods, bu gidişle 1 milyar dolar servete en yakın sporcu olarak gösterildi