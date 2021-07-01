Altın yatırımcılarına flaş uyarı! Kafalar çok karışık! Uzman isimden net açıklamalar geldi... Yarım, çeyrek ve 22-24-18 ayar altın bilezik fiyatları

Tek tek açıklandı! Bu hafta ciddi bilinmezliklerin kontrolünü sürdürdüğünü açıklayan İslam Memiş, iki haftadır piyasaların FED'in manipülasyonu karşısında ciddi mantıkta kafa karmaşıklığıyla karşı karşıya olduğunu anlattı. FED başkanı ve FED üyeleri sürekli olarak enflasyonun geçici olacağına dair açıklamalar yaparken, Memiş; piyasaların buraya biraz daha dikkat çektiğini, inanmak istediğini ama gelen rakamlarda enflasyon oranlarının kalıcı hale geldiğinin görüldüğünü vurguladı. Kuraklık olduğunu, hiperenflasyon olduğunu, gıda enflasyonu olduğunu ve bunların tamamının piyasalarda ciddi bir şekilde tedirginlik oluşturduğunu belirten Memiş; altın fiyatlarına dair net yorumlar yaptı.

01.07.2021 09:11 - Son Güncelleme: 01.07.2021 09:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





