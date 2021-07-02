O kadrolara memur alımı yapılacak! Üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlar için memur alımları açıklandı
Belediyelerde sözleşmeli ya da kadrolu olarak iki türlü istihdam çeşidi bulunmaktadır. Bu anlamda Karasu Belediyesi tarafından yayınlanan ilana göre, boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapılacak. Sözleşmeli personelin belediyelerde çalışmasını değinmiştik. Kadrolu personel/memur olarak belediyelerde işe başlamak sözleşmeli personele göre farklılıkları gösterir. Belediyede memur yada sözleşmeli memur olarak çalışmak isteyen adayların neler yapması gerekiyor, Belediyede Memur Nasıl Olunur? 2021 şartları, kadrolu memur ile sözleşmeli memur arasında farklar.
Üniversitelerin Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi programlarından mezun olanlar için ilan yayınlandı. Karasu Belediyesi tarafından yayınlanan ilana göre, boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapılacak. Belediyelerde sözleşmeli ya da kadrolu olarak iki türlü istihdam çeşidi bulunmaktadır. Sözleşmeli personelin belediyelerde çalışmasını değinmiştik. Kadrolu personel/memur olarak belediyelerde işe başlamak sözleşmeli personele göre farklılıkları gösterir.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.'dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.karasu.bel.tr) temin edeceklerdir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),