3 ay geri ödemesiz kredi müjdesi: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor, başvuranlara 10.000, 20.000 ve 30.000 TL...

3 ay geri ödemesiz kredi müjdesi vatandaşları mest etti. Türkiye'de kişiler ekonomik şartlarını düzenlemek ve borçlarını kapatmak emeliyle gereksinim kredisi arayışlarına devam ediyorlar. Ancak normalleşme sürecinin yeni başlamasıyla vatandaşların ödeme yapabilmeleri için azıcık daha zamana lüzumları olması sebebiyle 3 ay geri ödemesiz yarıyıllı kredi kampanyaları daha çok seçim ediliyor. 3 ay geri ödemesiz gereksinim. Kredisi veren bankaların kredi kampanyalarına rekor müracaatlar yapılmaya başlandı. Bu kampanyalardan faydalanan yurttaşlar uygun şartlarda gereksinim kredisi sürükleyebiliyorlar.

01.07.2021 08:57 - Son Güncelleme: 01.07.2021 08:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





