Altın tsunamiye kapıldı! Gram altın çakıldı! Altın fiyatlarının artacağı tarih verildi! Bugün çeyrek, yarım, ata altın 22 ayar bilezik kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar bağlamında 14 Ekim Cuma günü yakından takip ediliyor. Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları dün açıklandı. Açıklanan verilerin anında sonrasında altın fiyatları çakıldı. Peki bugün çeyrek, yarım, ata altın 22 ayar bilezik kaç TL?
İslam Memiş, altın yükselecek mi düşecek mi sorusuna karşı şu şekilde konuştu:
"Belirsizlik ve risklerin arttığı dönemlerde de altının Ons fiyatı 1615 ila 1660 dolar arasında dalgalanıyor. İster istemez gram altında gün bazında günlük 20-30 lira gibi bir dalgalanmayla karşı karşıya kalıyoruz. Yıl sonuna kadar bu dalgalanmalar devam edebilir. Genellikle yatırımcılar ekran fiyatlarıyla serbest piyasalar arasındaki kur farkına kesinlikle ilgi etmeli. Ekran fiyatıyla serbest piyasalarda Gram Altın/TL fiyatında 25-30 lira gibi bir fark var. Genellikle talepten meydana gelen bir farkı ifade etmek isterim."
Altının ons fiyatının 1.728 dolar oranına kadar yükselişiyle kar satışlarının yaklaştığını bildiren Memiş, şunları söyledi: "Ons altın geniş bant aralığı 1.680-1.780'dır. 1.704 seviyesinden kapanışlar gerçekleşirse 1.680 dolar bant aralığına inebilir fakat bu kalıcı olmaz.Gram altının 1.000 lira altına sarkması zor.