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Haberler Ekonomi Altın piyasasında hareketlenme! Yatırımcıların dikkatine! Yarını beklemeden alın! Altının göreceği fiyat açıklandı! 14-18-22 ayar bilezik ve gram altın Eylül ve Ekim ayında...

Altın piyasasında hareketlenme! Yatırımcıların dikkatine! Yarını beklemeden alın! Altının göreceği fiyat açıklandı! 14-18-22 ayar bilezik ve gram altın Eylül ve Ekim ayında...

Altın pazarındaki hareketlilik devam ediyor. Gram altın tekrardan 1015 TL, çeyrek altın ise 1686 TL seyrinde satılıyor. Ons altın fiyatları 6 gündür Aralıksız düşünü sürdürürken; haftanın ikinci prosedür gününde 1734 dolar oranına kadar gerileyerek 28 Temmuz tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Ons altında yaşanan bu düşüşte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin tondaki mesajları etkili oldu. Fed'in faiz artırımına devam edeceği beklentisiyle dolar endeksi yükselişe geçerken, ons altın fiyatları baskı altında kaldı. Son hali merak edenler bağlamında 23 Ağustos 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

takvim.com.tr
22.08.2022 08:45 - Son Güncelleme: 23.08.2022 09:36
Altın piyasasında hareketlenme! Yatırımcıların dikkatine! Yarını beklemeden alın! Altının göreceği fiyat açıklandı! 14-18-22 ayar bilezik ve gram altın Eylül ve Ekim ayında...

Günümüzün en çok tercih edilen yatırım aracı olan altının fiyatları, iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle farklılık göstermeye devam ediyor. Küresel piyasaların gözü bu hafta, dünya merkez bankalarının yöneticilerinin bir araya geleceği Jackson Hole toplantılarında olacak. Burada konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasalara vereceği mesajlar ilgiyle takip edilecek. Ons altın bugün içinde en yüksek 1749 dolar civarını görürken; en düşük 1734 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,66 oranında düşüşle 1735 dolarda hareket ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın piyasasında hareketlenme! Yatırımcıların dikkatine! Yarını beklemeden alın! Altının göreceği fiyat açıklandı! 14-18-22 ayar bilezik ve gram altın Eylül ve Ekim ayında...

Gram altın inişe geçti

Gram altın fiyatları, geçen haftayı 1016 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ikinci prosedür gününe 1015 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yatay bir seviyeden başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 1018,53 lirayı, en düşük 1010,56 lira civarını gördü.

Altın piyasasında hareketlenme! Yatırımcıların dikkatine! Yarını beklemeden alın! Altının göreceği fiyat açıklandı! 14-18-22 ayar bilezik ve gram altın Eylül ve Ekim ayında...

Altın fiyatları için sürpriz tahmin!

TD Securities ekonomistleri ise altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahminlerde bulundu. Bu anlamda "FED'in agresif faiz artırımını terk edip etmeyeceği kritik olacak.

Altın piyasasında hareketlenme! Yatırımcıların dikkatine! Yarını beklemeden alın! Altının göreceği fiyat açıklandı! 14-18-22 ayar bilezik ve gram altın Eylül ve Ekim ayında...

Şu anda piyasalar FED'in 75 baz puanlık faiz artırımını önden fiyatlıyorlar. Fakat bunun ters tepmesi yüksek ihtimal. FED Eylül ayında Ağustos enflasyon rakamları açıklandıktan sonra faiz kararını verecek.

Altın piyasasında hareketlenme! Yatırımcıların dikkatine! Yarını beklemeden alın! Altının göreceği fiyat açıklandı! 14-18-22 ayar bilezik ve gram altın Eylül ve Ekim ayında...

İslam Memiş'ten yeni açıklama Ekim ayı çok kritik

Eylül ve ekim çok kritik. Yüksek tansiyon olacak, jeopolitik tehlikeler artmış olacak. Aman dikkat edin. Doların uluslararası piyasalardaki değer artışı kaçınılmaz oldu.

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