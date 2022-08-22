Altın piyasasında hareketlenme! Yatırımcıların dikkatine! Yarını beklemeden alın! Altının göreceği fiyat açıklandı! 14-18-22 ayar bilezik ve gram altın Eylül ve Ekim ayında...
Altın pazarındaki hareketlilik devam ediyor. Gram altın tekrardan 1015 TL, çeyrek altın ise 1686 TL seyrinde satılıyor. Ons altın fiyatları 6 gündür Aralıksız düşünü sürdürürken; haftanın ikinci prosedür gününde 1734 dolar oranına kadar gerileyerek 28 Temmuz tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Ons altında yaşanan bu düşüşte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin tondaki mesajları etkili oldu. Fed'in faiz artırımına devam edeceği beklentisiyle dolar endeksi yükselişe geçerken, ons altın fiyatları baskı altında kaldı. Son hali merak edenler bağlamında 23 Ağustos 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...
22.08.2022 08:45 - Son Güncelleme: 23.08.2022 09:36
Günümüzün en çok tercih edilen yatırım aracı olan altının fiyatları, iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle farklılık göstermeye devam ediyor. Küresel piyasaların gözü bu hafta, dünya merkez bankalarının yöneticilerinin bir araya geleceği Jackson Hole toplantılarında olacak. Burada konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasalara vereceği mesajlar ilgiyle takip edilecek. Ons altın bugün içinde en yüksek 1749 dolar civarını görürken; en düşük 1734 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,66 oranında düşüşle 1735 dolarda hareket ediyor.