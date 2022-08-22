Altın piyasasında hareketlenme! Yatırımcıların dikkatine! Yarını beklemeden alın! Altının göreceği fiyat açıklandı! 14-18-22 ayar bilezik ve gram altın Eylül ve Ekim ayında...

Günümüzün en çok tercih edilen yatırım aracı olan altının fiyatları, iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle farklılık göstermeye devam ediyor. Küresel piyasaların gözü bu hafta, dünya merkez bankalarının yöneticilerinin bir araya geleceği Jackson Hole toplantılarında olacak. Burada konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasalara vereceği mesajlar ilgiyle takip edilecek. Ons altın bugün içinde en yüksek 1749 dolar civarını görürken; en düşük 1734 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,66 oranında düşüşle 1735 dolarda hareket ediyor.