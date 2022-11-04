Altın piyasası sarpa sardı! Fiyatlar tepetaklak! ONS ve gram altın fiyatları yeniden belirlendi! 10 gün sonra altın fiyatları... Bugün 18, 22 ayar bilezik kaç TL?

Başkan Powell'ın konuşmasında, "Faizde nihai seviye önceden beklenenden daha yüksek olacak" cümlesi öne çıktı. Ayrıca, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için henüz erken olduğunu belirtmesi de önemliydi. Powell'ın bu cümleleri sonrası, piyasa aktörlerinin baz senaryosu olan Fed'in faizleri yüzde 4,75-5,00 seviyesine kadar yükselteceği beklentisi tehlikeye girdi. Fed'in faizleri yüzde 5,50 seviyesine kadar yükseltebilme olasılığı masaya geldi.