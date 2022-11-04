Altın piyasası sarpa sardı! Fiyatlar tepetaklak! ONS ve gram altın fiyatları yeniden belirlendi! 10 gün sonra altın fiyatları... Bugün 18, 22 ayar bilezik kaç TL?
FED faiz kararının açıklanması sonrasında ons altın 1.660 dolar civarını görmüştü. Fakat FED Başkanı Jerome Powell bir konuşma yaparak şahin politikaların devam edeceği sinyallerini verince altın pazarı resmen çöktü. Bugün ise altın fiyatlarında gerilemeler gün boyu devam etti. Şu anda ons altın 1.624 dolar civarında prosedür görmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları bağlamında bundan sonra olabileceklere dair analizler yapan eksperler fiyat tahminlerini de açıkladılar. Peki altın fiyatları yükselecek mi?
Küresel piyasaların diken üstünde beklediği ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını dün açıkladı. Banka, faizlerde beklentiler dahilinde 75 baz puan artışa gitti. Fed böylelikle, politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çekerken; faiz Aralık 2007'den bu yana en yüksek civara ulaşmış oldu. Faiz kararı ardından bankanın karar metnindeki güvercin ifadeler piyasalara pozitif yansırken; Fed Başkanı Jerome Powell'ın tahminlerin üstünde şahin açıklamaları ile tablo değişti.
Başkan Powell'ın konuşmasında, "Faizde nihai seviye önceden beklenenden daha yüksek olacak" cümlesi öne çıktı. Ayrıca, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için henüz erken olduğunu belirtmesi de önemliydi. Powell'ın bu cümleleri sonrası, piyasa aktörlerinin baz senaryosu olan Fed'in faizleri yüzde 4,75-5,00 seviyesine kadar yükselteceği beklentisi tehlikeye girdi. Fed'in faizleri yüzde 5,50 seviyesine kadar yükseltebilme olasılığı masaya geldi.
Altın fiyatlarında son durum nedir?
Altının ons fiyatı bugünkü prosedürlerde 1622 dolara kadar gerileyerek, 21 Ekim tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. En yüksek ise 1641 doları görürken, şu dakikalarda yüzde 0,74 oranında düşüşle 1622 dolarda hareket ediyor. Gram altın, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12:34 itibarıyla yüzde 0,83 oranında düşüşle 971,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1607 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 614 liradan prosedür görüyor.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 987 lira civarında hareket ederken; yeni güne 978 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 983,14 lira civarını, en düşük ise 970,07 lira civarını gördü.
Fed Başkanı Powell, faiz artışlarına karar verirken ekonomik verilere bakılacağını, özellikle de enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerinin önemine önceki toplantılarda dikkat çekmişti. Fed'in bir sonraki toplantısına kadar iki tane tarım dışı istihdam verisi, 2 tane de enflasyon verisi bulunuyor.