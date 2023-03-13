Altın PİK YAPTI! Altın satılmalı mı? İslam Memiş açıkladı: Son fırsat! 14 Mart gram, çeyrek, yarım, tam CANLI ALTIN KURU...
Altın fiyatları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Altın fiyatları ABD'de peş peşe iflas açıklayan 3 banka krizi sonrası güvenli liman talebinin artmasıyla beraber yükseldi. Peki, altında yükseliş devam edecek mi? İşte güncel canlı gram,.çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
13.03.2023 23:17 - Son Güncelleme: 13.03.2023 23:17
Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD'den gelen kritik veri sonrası altın fiyatları yüzde 2'nin üzerinde yükseliş göstermişti. İşte güncel canlı altın fiyatları...
İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ SERT YÜKSELİŞİN SEBEBİ
Altın yatırımcıları geçtiğimiz cuma saat 16.30'da ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerini bekliyordu. Buna göre tarım dışı istihdam şubat ayında 311 bin artış gösterdi. Piyasalarda beklenti artışın 205 bin olması yönündeydi.