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Altın PİK YAPTI! Altın satılmalı mı? İslam Memiş açıkladı: Son fırsat! 14 Mart gram, çeyrek, yarım, tam CANLI ALTIN KURU...

Altın fiyatları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Altın fiyatları ABD'de peş peşe iflas açıklayan 3 banka krizi sonrası güvenli liman talebinin artmasıyla beraber yükseldi. Peki, altında yükseliş devam edecek mi? İşte güncel canlı gram,.çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

takvim.com.tr
13.03.2023 23:17 - Son Güncelleme: 13.03.2023 23:17
Altın PİK YAPTI! Altın satılmalı mı? İslam Memiş açıkladı: Son fırsat! 14 MArt gram,çeyrek,yarım,tam CANLI ALTIN KURU...

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD'den gelen kritik veri sonrası altın fiyatları yüzde 2'nin üzerinde yükseliş göstermişti. İşte güncel canlı altın fiyatları...

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Altın PİK YAPTI! Altın satılmalı mı? İslam Memiş açıkladı: Son fırsat! 14 MArt gram,çeyrek,yarım,tam CANLI ALTIN KURU...

FED CEPHESİNDEN FAİZ ARTIŞI MESAJI

Fed Başkanı Powell, faiz oranlarının beklenenden daha yüksek olması gerekebileceği konusunda uyarıda bulundu. Powell yüzde 2 hedefine bağlı kalmanın gerçekten önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Altın PİK YAPTI! Altın satılmalı mı? İslam Memiş açıkladı: Son fırsat! 14 MArt gram,çeyrek,yarım,tam CANLI ALTIN KURU...

Ayrıca geçen hafta çarşamba günü yaptığı diğer konuşmasında ise Powell mart ayı toplantısında neredeyse kesin olan faiz artışının ne ölçüde olacağı konusunda henüz bir karar vermediklerini söyledi.

Altın PİK YAPTI! Altın satılmalı mı? İslam Memiş açıkladı: Son fırsat! 14 MArt gram,çeyrek,yarım,tam CANLI ALTIN KURU...

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ SERT YÜKSELİŞİN SEBEBİ

Altın yatırımcıları geçtiğimiz cuma saat 16.30'da ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerini bekliyordu. Buna göre tarım dışı istihdam şubat ayında 311 bin artış gösterdi. Piyasalarda beklenti artışın 205 bin olması yönündeydi.

Altın PİK YAPTI! Altın satılmalı mı? İslam Memiş açıkladı: Son fırsat! 14 MArt gram,çeyrek,yarım,tam CANLI ALTIN KURU...

İşsizlik oranı ise artış göstererek yüzde 3.6 olarak açıklandı. Ocak ayında işsizlik yüzde 3.4 seviyesindeydi.

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