12,18,24, 36 aya 9,13.50,18, 27 vadeli... 48 AY TAKSİT, %90'ı SİLİNECEK! Vergi borç YAPILANDIRMA BAŞVURULARI ilan edildi!
Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçerek kabul edildi. Vergi affı yapılandırma paketi; tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsayan vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasalaştı.
Vergi Affı düzenlemesine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yasalaştı. Bugüne kadar ki en kapsamlı yapılandırma paketi olarak adlandırılan Vergi Affı düzenlemesi kapsamında 31 Aralık 2022 öncesine ait vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları 48 eşit taksitte ödenebilecek. İşte borç yapılandırma başvuruları ve tüm detaylar...
VERGİ AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ!
TBMM Genel Kurulu'nda, kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Düzenleme vergi dairelerine olan tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor.
VERGİ AFFI KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLECEK BORÇLAR
Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.
48 EŞİT TAKSİTE KADAR VADE
Önceki yapılandırmalardan farklı olarak 48 eşit taksite kadar vade ile ödeme seçeneği sunulacak. Taksitle ödeme tercihinde bulunanlardan anapara + enflasyon farkının tamamı tahsil edilecek. Hesaplanan bu tutara, taksit seçeneğine göre yıllık yüzde 9 vade farkı uygulanacak.