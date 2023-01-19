Altın ne zaman yükselecek? Uzman isimden yanıt geldi! Tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları
Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası açıklanan karara göre Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'da sabit tuttu. Bu bağlamda altın fiyatları da oldukça merak ediliyor. Gram altın fiyatları şu sıralarda 1152 lira civarından alıcı buluyor. Gün içerisinde en düşük 1145 lira, en yüksek de 1154 lira düzeyini görmüş durumda. Gram, yarım, çeyrek, tam, cumhuriyet altın fiyatları arma motorlarının en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları.
19.01.2023 14:10 - Son Güncelleme: 19.01.2023 14:10
Katıldığı bir televizyon programında 2023 senesinde altın fiyatları ön görülerini değerlendiren para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında kademeli olarak beklediği yeni zirveleri belirtti. Kısa vadede bir geri çekilmeden de bahseden Memiş, "Alım fırsatını kaçırmayın" dedi. Peki gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları.
Fiziki tarafta da sadece dolar kurundan destek almıştı. 2022'de yüzde 43 değer kazanan gram altının 2023'te yüzde 60'tan fazla getiri sağlayabileceğini tahmin ediyoruz.