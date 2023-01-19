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Haberler Ekonomi Altın ne zaman yükselecek? Uzman isimden yanıt geldi! Tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Altın ne zaman yükselecek? Uzman isimden yanıt geldi! Tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası açıklanan karara göre Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'da sabit tuttu. Bu bağlamda altın fiyatları da oldukça merak ediliyor. Gram altın fiyatları şu sıralarda 1152 lira civarından alıcı buluyor. Gün içerisinde en düşük 1145 lira, en yüksek de 1154 lira düzeyini görmüş durumda. Gram, yarım, çeyrek, tam, cumhuriyet altın fiyatları arma motorlarının en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları.

takvim.com.tr
19.01.2023 14:10 - Son Güncelleme: 19.01.2023 14:10
Altın ne zaman yükselecek? Uzman isimden yanıt geldi! Tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Katıldığı bir televizyon programında 2023 senesinde altın fiyatları ön görülerini değerlendiren para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında kademeli olarak beklediği yeni zirveleri belirtti. Kısa vadede bir geri çekilmeden de bahseden Memiş, "Alım fırsatını kaçırmayın" dedi. Peki gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları.

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Altın ne zaman yükselecek? Uzman isimden yanıt geldi! Tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

İslam Memiş'in açıklamaları şu şekilde;

"Altın yıla hızlı bir yükselişle başladı, her geçen gün rekor tazeliyor. Ons altın yükseliyor.

Altın ne zaman yükselecek? Uzman isimden yanıt geldi! Tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Resesyon riski, IMF uyarıları önemli oldu. 2022'de baskı altında kalmıştı altın fiyatları ancak 2023'te ciddi bir beklenti var bu da merkez bankalarının altın alımını artırdı.

Altın ne zaman yükselecek? Uzman isimden yanıt geldi! Tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Fiziki tarafta da sadece dolar kurundan destek almıştı. 2022'de yüzde 43 değer kazanan gram altının 2023'te yüzde 60'tan fazla getiri sağlayabileceğini tahmin ediyoruz.

Altın ne zaman yükselecek? Uzman isimden yanıt geldi! Tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Acele Eden Yanar

1100 seviyesine kadar kısa vadede bir geri çekilme olabilir. Önümüzdeki haftalarda olabilir. Ancak ekranlarda belki daha alt rakamlar da görebiliriz ama vatandaş 1100'ün altında alması zorlaşıyor.

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