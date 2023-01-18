Ocak 2023 KONUT-TAŞIT kredi faiz oranları tablosu! 0.69-0.99-1.20 faiz oranı mest etti! Az evvel müjde geldi: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş, Finansbank...

Ocak ayının ilk günlerinde ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranlarında herhangi bir indirim yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Bu bağlamda da kredi faiz oranları pek çok kişi tarafından mercek altına alındı. Kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını değiştiriyor. Hesaplamalar bankaların internet siteleri üzerinden rahatlıkla yapılıyor. Eğitimden evliliğe, beyaz eşyadan mobilyaya ihtiyaç kredisi faiz oranları araştırılırken aynı zamanda ev ya da araba alma düşüncesi olanlar taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. İşte en güncel kredi faiz oranları haberimizde...