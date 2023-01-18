Ocak 2023 KONUT-TAŞIT kredi faiz oranları tablosu! 0.69-0.99-1.20 faiz oranı mest etti! Az evvel müjde geldi: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş, Finansbank...
Kredi çekecekleri ilgilendiren bir son dakika geldi. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde güncel faiz oranlarında bankalar değişikliğe gitti. Bilindiği üzere kredi çekecek kişiler en uygun şartlarda kredi kullanımı sağlamak istiyor. Bu kapsamda en merak edilen konulardan biri hangi bankaların kredi faiz oranlarında daha düşük olduğu. İşte en güncel kredi faiz oranları haberimizde.
Ocak ayının ilk günlerinde ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranlarında herhangi bir indirim yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Bu bağlamda da kredi faiz oranları pek çok kişi tarafından mercek altına alındı. Kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını değiştiriyor. Hesaplamalar bankaların internet siteleri üzerinden rahatlıkla yapılıyor. Eğitimden evliliğe, beyaz eşyadan mobilyaya ihtiyaç kredisi faiz oranları araştırılırken aynı zamanda ev ya da araba alma düşüncesi olanlar taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. İşte en güncel kredi faiz oranları haberimizde...
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HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
Halkbank konut kredisi hesaplaması, Halkbank'ın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Konut kredisini sorgulamak için açılan linkten, konut kredisi seçilmelidir
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI
Vakıfbank konut kredisi hesaplaması, Vakıfbank'ın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Konut kredisini sorgulamak için açılan linkten, konut kredisi seçilmelidir