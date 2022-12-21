Altın Kahini İslam Memiş son noktayı koydu! Gram altının 10 gün sonra ne kadar olacağını açıklandı! Altını olanların resmen aklı başından gitti Şimdi bakın!

Yaptığı bildirimde 1780 üstünde pozitif beklentisinin sürdüğünü söyleyen Altının Efendisi İslam Memiş, Gram altın TL'de de bozulma olmadığını ve serbest pazarlarda 1088-87 aralığında bulunduğunu dile getirdi. Ekonomist İslam Memiş, karşımızda sene sonu bağlamında 1125 gibi bir rakam bulunduğunu söyleyerek, baskılanmalar altında artışını biraz ötelediğini sözlerine ekledi. Altın fiyatları haftanın üçüncü günü ufak ve büyük ölçekli yatırımcılar bağlamında yakından takip ediliyor. Yatırımcılar gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Sorusunun cevabını araştırıyor.