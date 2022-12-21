Altın Kahini İslam Memiş son noktayı koydu! Gram altının 10 gün sonra ne kadar olacağını açıklandı! Altını olanların resmen aklı başından gitti Şimdi bakın!
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, 2022 senesinin sonuna yaklaşılması nedeniyle ekonomideki son haberleri ve daha evvel yaptığı ön görüleri de masaya yatırdı. Gram altın açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Memiş, gram altın bağlamında 2022 yıl sonu tahminlerini değiştirdi. 1.450 TL zirvesini resmen değiştirdi. Gram altının 10 gün sonra ne kadar olacağını adeta açıklayan Altının Efendisi İslam Memiş, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarının belirsizliği ötelediğini kaydederek, altının onsunun 1820'den 1780'e kadar gerilediğini dile getirdi.
Yaptığı bildirimde 1780 üstünde pozitif beklentisinin sürdüğünü söyleyen Altının Efendisi İslam Memiş, Gram altın TL'de de bozulma olmadığını ve serbest pazarlarda 1088-87 aralığında bulunduğunu dile getirdi. Ekonomist İslam Memiş, karşımızda sene sonu bağlamında 1125 gibi bir rakam bulunduğunu söyleyerek, baskılanmalar altında artışını biraz ötelediğini sözlerine ekledi. Altın fiyatları haftanın üçüncü günü ufak ve büyük ölçekli yatırımcılar bağlamında yakından takip ediliyor. Yatırımcılar gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Sorusunun cevabını araştırıyor.
Spot piyasada altının onsu 1792 dolar seviyelerinde işlem görürken gram altın ise piyasalarda 1074 TL'den alıcı buluyor. Japonya Merkez Bankası'nın ülkenin 10 yıllık tahvil getirilerinin önceki yüzde 0,25 seviyesinde yaklaşık yüzde 0,5'e yükselmesine izin vererek piyasaları şaşırtmasının ardından yen güçlenirken dolar yüzde 0,7'ye kadar düştü. BOJ'un 10 yıllık getiri sınırını korumaya yönelik kararlı duruşu, dünya çapında borçlanma maliyetlerinin düşük tutulmasına dolaylı yoldan yardımcı olarak bir çıpa görevi görmüştü.
Commtrendz Risk Management Services Direktörü Gnanasekar Thiagarajan, "Altın BOJ'un kararı sonrası doların zayıflamasına tepki olarak yükseldi. Ancak getirilerde yaşanacak herhangi bir yükseliş sıfır faiz getirisi olan değerli metali varlık olarak saklama isteğini azaltacağından altın için büyük ölçüde olumsuz görülüyor" ifadelerini kullandı.