EYT'de SGK, Bağ-Kur ayrımı olacak mı? Emekliliği gün ve haftayla kaçıranlara yeni fırsat...

Milyonların merakla beklediği EYT'de geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hedefimiz yıl sonuna kadar çözmek' dediği EYT meselesi ile ilgili merak edilen SGK, Bağ-Kur ayrı mı olacak mı? sorusu yanıt buldu.