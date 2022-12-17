EYT'de SGK, Bağ-Kur ayrımı olacak mı? Emekliliği gün ve haftayla kaçıranlara yeni fırsat...
Milyonların merakla beklediği EYT'de geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hedefimiz yıl sonuna kadar çözmek' dediği EYT meselesi ile ilgili merak edilen SGK, Bağ-Kur ayrı mı olacak mı? sorusu yanıt buldu. Öte yandan bugüne kadar açıklanan tarih itibarıyla EYT'yi gün, hafta ile kaçıranlar da bulunuyor. Uzmanlara göre günle, haftayla kaçırılanlar için kademeli bir yararlanma imkanı sunulabilir. İşte detaylar...
Milyonların merakla beklediği EYT'de geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hedefimiz yıl sonuna kadar çözmek' dediği EYT meselesi ile ilgili merak edilen SGK, Bağ-Kur ayrı mı olacak mı? sorusu yanıt buldu.
Öte yandan bugüne kadar açıklanan tarih itibarıyla EYT'yi gün, hafta ile kaçıranlar da bulunuyor. Uzmanlara göre günle, haftayla kaçırılanlar için kademeli bir yararlanma imkanı sunulabilir.
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik yasal düzenlemenin kapsamı belirlenirken SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı açısından bir ayırım söz konusu olmayacak. Bağ-Kur'lu kadınlar 7200, erkekler 9000 prim günü ile emekliliğe hak kazanacak. Bağ-Kur kapsamında işyeri açan, şirket ortağı olup primini donduranlar bu süreleri canlandırarak prim gün sayısını primlerine ekletebilecek.
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Prim borcu olan Bağ-Kur'luların sigortalılık süreleri 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında çıkarılan yasal düzenlemelerle durdurulmuştu.