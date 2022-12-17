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Haberler Ekonomi EYT'de SGK, Bağ-Kur ayrımı olacak mı? Emekliliği gün ve haftayla kaçıranlara yeni fırsat...

EYT'de SGK, Bağ-Kur ayrımı olacak mı? Emekliliği gün ve haftayla kaçıranlara yeni fırsat...

Milyonların merakla beklediği EYT'de geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hedefimiz yıl sonuna kadar çözmek' dediği EYT meselesi ile ilgili merak edilen SGK, Bağ-Kur ayrı mı olacak mı? sorusu yanıt buldu. Öte yandan bugüne kadar açıklanan tarih itibarıyla EYT'yi gün, hafta ile kaçıranlar da bulunuyor. Uzmanlara göre günle, haftayla kaçırılanlar için kademeli bir yararlanma imkanı sunulabilir. İşte detaylar...

Hazal Ateş
17.12.2022 09:15 - Son Güncelleme: 17.12.2022 09:48
EYT’de SGK, Bağ-Kur ayrı mı olacak mı? Emekliliği gün ve haftayla kaçıranlara yeni fırsat...

Milyonların merakla beklediği EYT'de geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hedefimiz yıl sonuna kadar çözmek' dediği EYT meselesi ile ilgili merak edilen SGK, Bağ-Kur ayrı mı olacak mı? sorusu yanıt buldu.

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EYT’de SGK, Bağ-Kur ayrı mı olacak mı? Emekliliği gün ve haftayla kaçıranlara yeni fırsat...

Öte yandan bugüne kadar açıklanan tarih itibarıyla EYT'yi gün, hafta ile kaçıranlar da bulunuyor. Uzmanlara göre günle, haftayla kaçırılanlar için kademeli bir yararlanma imkanı sunulabilir.

EYT’de SGK, Bağ-Kur ayrı mı olacak mı? Emekliliği gün ve haftayla kaçıranlara yeni fırsat...

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik yasal düzenlemenin kapsamı belirlenirken SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı açısından bir ayırım söz konusu olmayacak. Bağ-Kur'lu kadınlar 7200, erkekler 9000 prim günü ile emekliliğe hak kazanacak. Bağ-Kur kapsamında işyeri açan, şirket ortağı olup primini donduranlar bu süreleri canlandırarak prim gün sayısını primlerine ekletebilecek.

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EYT’de SGK, Bağ-Kur ayrı mı olacak mı? Emekliliği gün ve haftayla kaçıranlara yeni fırsat...

EYT için büyük heyecan sürerken, emekliliğe hazırlanan SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) statüsünde çalışanların hazır süreci devam ediyor. Prim borcu nedeniyle durdurulan sigortalılık süreleri ihya talebinde bulunulan tarihteki asgari ücret üzerinden yapılıyor.

EYT’de SGK, Bağ-Kur ayrı mı olacak mı? Emekliliği gün ve haftayla kaçıranlara yeni fırsat...

Prim borcu olan Bağ-Kur'luların sigortalılık süreleri 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında çıkarılan yasal düzenlemelerle durdurulmuştu.

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