Altın için kritik gün! Altın fiyatları gelgit yapıyor! Ne zaman alınması gerektiğini açıkladılar! 0,5-1, 8, 20, 150 ve 200 gram altın bugün kaç TL?
0,5-1, 8, 20, 150 ve 200 gram altın bugün kaç TL? Peş peşe açıklamalar yapıldı. Altın fiyatları, jeopolitik risklerin güvenilir liman taleplerini artırmasıyla 1.900 doların üstüne tırmandıktan sonra geriledi. Gram altın da küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 830 TL seviyesinde prosedür görüyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesine günler kaldığını düşündüğünü söylemişti. Rusya ise iddiaları reddederek işgal planı olmadığını ve birlikleri sınır bölgesinden çektiğini söylüyordu. Ons altın, geride bıraktığımız haftanın sonuna doğru jeopolitik risklerin yükselmesi ile uzun bir aradan sonra ilk defa 1.900 doların üstüne tırmanmıştı. Yeni haftaya başlarken 1.908 dolara kadar tırmanan kıymetli metal, Ukrayna'da tansiyonu düşüren haberler ardından 1.893 dolar civarında prosedür görüyor.
Altın fiyatları son haftalarda yönünün yukarı çevirdi. Altın fiyatları son 8 ayın zirvesini gördü. Güvenli liman olarak tariflenen altına ilgi, küresel risklerin arttığı ve maddi daralmanın başlayacağı sinyallerinin verildiği zamanlarda arttı. Altın 820 TL oranına çıkarak yatırımcısını sevindirdi. Elinde altını olan ve altına yatırım gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar da "altın düşer mi yoksa çıkar mı?" sorularını sıkça sormaya başladı. Peki 0,5-1, 8, 20, 150 ve 200 gram altın bugün kaç TL?
Ons altın fiyatı
Ons altın, geride bıraktığımız haftanın sonuna doğru jeopolitik risklerin yükselmesi ile uzun bir aradan sonra ilk defa 1.900 doların üstüne tırmanmıştı. Yeni haftaya başlarken 1.908 dolara kadar tırmanan kıymetli metal, Ukrayna'da tansiyonu düşüren haberler ardından 1.893 dolar seviyesinde prosedür görüyor.
Gram altın fiyatı
Gram altın, geride bıraktığımız hafta 810 TL'ye kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 833 TL'ye kadar tırmanmıştı. Yeni haftada küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 841 TL civarını gören gram altın, 827 TL seviyesinde bulunuyor.
İSLAM MEMİŞ'TEN YENİ ALTIN SÖZLERİ:
Altında son zamanlarda yaşam sürdüren hareketlenme ilgi çekiyor. Sadece altın da değil emtialardan gümüş de çok hareketli. Peki bu yükselişi neye yormalıyız. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş bu iki kıymetli emtianın nereye gittiğini değerlendirdi ve 2022 senesi amacıyla sansasyonel tahminlerde bulundu.
İslam Memiş, Ukrayna-Rusya gerginliğiyle eş güdümlü kıymetli metallerde görülen hareketlenmenin bir tuzak olduğunu söyledi. Bunun bir manipülasyon olduğunu savunan Memiş, "Jeopolitik riskleri fiyatlandıran bir yükseliş gördük. Ben burada tuzak bir fiyatlama gördüğümü amacıyla bu yükselişleri sağlıklı görmediğimi ifade ettim, aynı öngörüm devam ediyor.