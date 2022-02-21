Altın için kritik gün! Altın fiyatları gelgit yapıyor! Ne zaman alınması gerektiğini açıkladılar! 0,5-1, 8, 20, 150 ve 200 gram altın bugün kaç TL?

İSLAM MEMİŞ'TEN YENİ ALTIN SÖZLERİ:

Altında son zamanlarda yaşam sürdüren hareketlenme ilgi çekiyor. Sadece altın da değil emtialardan gümüş de çok hareketli. Peki bu yükselişi neye yormalıyız. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş bu iki kıymetli emtianın nereye gittiğini değerlendirdi ve 2022 senesi amacıyla sansasyonel tahminlerde bulundu.