Altın fiyatlarının ateşi tavan yaptı! Yükselme yatırımcıları şoka soktu, ilk kez böyle bir şey yaşanıyor! Altın alırken o tarihe...
Ons altın maliyetinde düşüş olmasına karşın gram altın maliyeti 404 TL seviyelerinden bir anda 450 liralara kadar tırmandı. Altın yatırımcısına büyük bir şok yaşatan bu büyüme emtia piyasası uzmanları tarafından da açıklandı. Asya piyasalarının açıldığı gece saatlerinde dolar – tl paritesinde ilk defa büyük çaplı bir yükseliş görüldü. Yaklaşık yüzde 15 oranına kadar artış yaşanan bu kurda dolar fiyatı 7.2 liradan kısa süre içinde 8.4 liraya kadar tırmandı. Bunun etkisiyle birlikte gram altın fiyatında da 404 liradan 454 liraya yükseliş görüldü. Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Mart altın fiyatları altına sahip olan veya altın alım satımı yapacak kişilerin merak konusu. Kapalıçarşı gram altın, çeyrek altın, 14 ayar, 22 ayar altın fiyatları kaç lira?
23 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? Altına yatırım yapan vatandaşların merak ettiği konuların başında altın fiyatları geliyor. Gram altın, çeyrek altın, 14 ayar, 22 ayar altın fiyatları sorgulanıyor. Haftaya büyük bir yükselişle başlayan altın 23 Mart itibariyle durulma sinyalleri veriyor. 440 TL bandında dolaşan gram altında artış göze çarpıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, dünü yüzde 7,91 artışla 437,70 liradan tamamlamıştı. İşte Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 14 ayar, 22 ayar altın fiyatları! Asya piyasalarında yaşanan bu şok etkisi günün ilk saatlerinde kademeli olarak azalsa da devam etti. Altın yatırımcılarına büyük bir şok yaşatan bu fiyatlar, yatırımcılarının da aklını karıştırdı. Bazı yatırımcılar yükselen altın fiyatları ile ellerinde tuttukları altınları satarken bazı yatırımcılar ise altın fiyatının daha da yükseleceğini düşünerek alım yapmaya başladı.
Uzmanların görüşleri ve son dakika yorumları altın yatırımcısı tarafından takip edilirken, fiyatın yükselişe devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Döviz kurlarında yaşanan yükselişe paralel bir şekilde gram altın fiyatında da yeniden 450 liralı seviyelerin görülebileceği yönünde tahminler yapıldı.
Çalkantılı bir grafik izleyen altın fiyatlarında son durum şu şekilde listelendi: Gram altın alış fiyatı 435,19 TL – satış fiyatı 435,28 TL. Çeyrek altın alış fiyatı 699 TL – satış fiyatı 724 TL. Yarım altın alış fiyatı 1.393 TL – satış fiyatı 1.444 TL. Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.786 TL – satış fiyatı 2.881 TL. 22 ayar bilezik altın gramı alış fiyatı 388 TL – satış fiyatı 417 TL.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.804,67, satış fiyatı 2.857,81 olarak görülüyor.
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış fiyatı 1.397 TL, satış fiyatı 1,433 TL oldu.
14 AYAR BİLEZİK FİYATI
14 ayar bilezik alış fiyatı 237 TL satış fiyatı ise 285 TL olarak işlem görüyor.
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
22 ayar bilezik alış fiyatı 391 TL satış fiyatı ise 420 TL olarak göze çarpıyor.