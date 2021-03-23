Altın fiyatlarının ateşi tavan yaptı! Yükselme yatırımcıları şoka soktu, ilk kez böyle bir şey yaşanıyor! Altın alırken o tarihe...

Ons altın maliyetinde düşüş olmasına karşın gram altın maliyeti 404 TL seviyelerinden bir anda 450 liralara kadar tırmandı. Altın yatırımcısına büyük bir şok yaşatan bu büyüme emtia piyasası uzmanları tarafından da açıklandı. Asya piyasalarının açıldığı gece saatlerinde dolar – tl paritesinde ilk defa büyük çaplı bir yükseliş görüldü. Yaklaşık yüzde 15 oranına kadar artış yaşanan bu kurda dolar fiyatı 7.2 liradan kısa süre içinde 8.4 liraya kadar tırmandı. Bunun etkisiyle birlikte gram altın fiyatında da 404 liradan 454 liraya yükseliş görüldü. Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Mart altın fiyatları altına sahip olan veya altın alım satımı yapacak kişilerin merak konusu. Kapalıçarşı gram altın, çeyrek altın, 14 ayar, 22 ayar altın fiyatları kaç lira?

23.03.2021 08:11 - Son Güncelleme: 23.03.2021 08:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





