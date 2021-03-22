Bunu yaparsanız kıdem tazminatınız yanabilir! Çalışanlar dikkat muhteşem haber geldi! İstifa ettiğinizde...
İş akdi sona eren vatandaşların kıdem tazminatı alabilmesi için öncelikle işyerinde en az bir yıl çalışması gerekiyor. Ayrıca bunun dışında da işveren tarafından işten çıkarılmış olma şartı aranıyor. Çalışan eğer kendisi istifa ederse kıdem tazminatı alamıyor. Ancak bazı durumlarda istifa edilmesine rağmen çalışan kıdem tazminatı alabiliyor. İstifa eden bir işçinin kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmesi için, erkeklerde askerlik, kadınlarda evlilik sonrası geçen bir yıl içinde işten ayrılmaları gerekiyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı.
Bunu yaparsanız kıdem tazminatınız yanabilir! Çalışanlar dikkat muhteşem haber geldi! İstifa ettiğiniz zaman bazı durumlarda kıdem tazminatı alabiliyorsunuz. Ülkemizde farklı iş kollarında çalışan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Çalışanlar çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alma hakkına sahip. Kıdem tazminatı alabilmenin en temel şartlarından birisi de en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olması ve çalışanın işten çıkarılmış olması. İşçilerin istifasıyla işten çıkması durumunda tazminat verilmiyor. Ancak belirli sebeplerden dolayı çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanıyor.
Kadınlar için tazminatta bazı haklar olduğunu duydum. Ben 2008 yılından bu yana aynı şirkette çalışıyorum. Ben de ayrılırsam tazminat alabilir miyim? Nimet MAVİ
Kıdem tazminatı almak için haksız ya da sebepsiz olarak işten çıkartılmak, veyahut da haklı bir sebeple istifa etmek yani haklı fesih gerekiyor. Yani istifa tazminat kazandırmıyor.
Ancak 1475 sayılı yasanın 14. maddesi gereğince bazı istisnalar da bulunuyor. Kadınlar için kıdem tazminatı almanın birkaç yolu var. Öncelikle her sigortalı çalışan için olan hakları kısaca yazalım. Kadın erkek bütün çalışanlar eğer emeklilikte yaş harici tüm şartları tamamlamışlarsa tazminatlarını alıp ayrılabilirler. Bu şart 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlarda 15 yıl 3600 gün, daha sonra sigortalı olanlarda ise 7 bin gün ya da 25 yıl 4500 gündür.