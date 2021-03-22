Bunu yaparsanız kıdem tazminatınız yanabilir! Çalışanlar dikkat muhteşem haber geldi! İstifa ettiğinizde...

Kadınlar için tazminatta bazı haklar olduğunu duydum. Ben 2008 yılından bu yana aynı şirkette çalışıyorum. Ben de ayrılırsam tazminat alabilir miyim? Nimet MAVİ

Kıdem tazminatı almak için haksız ya da sebepsiz olarak işten çıkartılmak, veyahut da haklı bir sebeple istifa etmek yani haklı fesih gerekiyor. Yani istifa tazminat kazandırmıyor.