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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli olup tekrar çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli maaşında kesinti olur mu?

Milyonlarca kişinin çalışmaya başladığı ilk günden bu yana hayali emekli olmaktır. Ancak emekli olduktan sonra da aynı işte çalışan veya farklı bir işe geçip çalışanlar oluyor. Peki Emekli olup tekrar çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli maaşında kesinti olur mu? İşte detaylar...

23.03.2021 08:54 - Son Güncelleme: 23.03.2021 08:54
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli olup tekrar çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli maaşında kesinti olur mu?

Son dakika gelen habere göre birçok vatandaş emeklilikten sonra aynı işte veya farklı bir işyerinde bir süre daha çalışmayı tercih ediyor. Bu kişilerin en çok merak ettiği konuların başında ise şunlar geliyor: Maaşım kesilecek mi? Tekrar kıdem alabilir miyim? İzin hakkım ne? Emekli maaşım artar mı? İşte soruların cevapları...

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli olup tekrar çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli maaşında kesinti olur mu?

Emekli maaşı bağlandıktan sonra çalışmaya devam edebilir miyim?
Bu sorunun yanıtı evet. İster başkasının yanında isterseniz kendi adınıza çalışmaya devam edebilirsiniz.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli olup tekrar çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli maaşında kesinti olur mu?

Maaşta kesinti olur mu?
Bu durum emekli olduğunuz ve yeniden çalışmaya başladığınız sigortalılık statüsüne göre değişiyor. 4A'lı yani SSK'lının önünde 2 seçenek bulunuyor:

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli olup tekrar çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli maaşında kesinti olur mu?

1- İlki aylığını kestirerek çalışmaya devam etmek. Bu durumda kişi normal sigortalı gibi çalışıyor. Emekli olduğunda çalışmaya başlamadan önce alınan aylık, çalışılan dönemin primlerine göre güncelleniyor. Emeklilikten sonraki çalışmalar maaşa ekleniyor. Yani maaş artabiliyor.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli olup tekrar çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli maaşında kesinti olur mu?

2- İkincisi Sosyal Güvenlik Destek Primi'ne (SGDP) tabi olarak çalışmak. Bu şekilde çalışmaya devam edenler emekli aylıkları kesilmeksizin çalışabilmekte, yalnızca işveren tarafından aldıkları ücretten yüzde 7.5 oranında SGDP kesiliyor. Emekli maaşında azalma olmuyor. Çalışma ücretinde kısmi düşüş söz konusu.