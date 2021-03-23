Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli olup tekrar çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli maaşında kesinti olur mu?
Milyonlarca kişinin çalışmaya başladığı ilk günden bu yana hayali emekli olmaktır. Ancak emekli olduktan sonra da aynı işte çalışan veya farklı bir işe geçip çalışanlar oluyor. Peki Emekli olup tekrar çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli maaşında kesinti olur mu? İşte detaylar...
23.03.2021 08:54
- Son Güncelleme: 23.03.2021 08:54
Son dakika gelen habere göre birçok vatandaş emeklilikten sonra aynı işte veya farklı bir işyerinde bir süre daha çalışmayı tercih ediyor. Bu kişilerin en çok merak ettiği konuların başında ise şunlar geliyor: Maaşım kesilecek mi? Tekrar kıdem alabilir miyim? İzin hakkım ne? Emekli maaşım artar mı? İşte soruların cevapları...
2- İkincisi Sosyal Güvenlik Destek Primi'ne (SGDP) tabi olarak çalışmak. Bu şekilde çalışmaya devam edenler emekli aylıkları kesilmeksizin çalışabilmekte, yalnızca işveren tarafından aldıkları ücretten yüzde 7.5 oranında SGDP kesiliyor. Emekli maaşında azalma olmuyor. Çalışma ücretinde kısmi düşüş söz konusu.