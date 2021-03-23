Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli olup tekrar çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli maaşında kesinti olur mu?

Son dakika gelen habere göre birçok vatandaş emeklilikten sonra aynı işte veya farklı bir işyerinde bir süre daha çalışmayı tercih ediyor. Bu kişilerin en çok merak ettiği konuların başında ise şunlar geliyor: Maaşım kesilecek mi? Tekrar kıdem alabilir miyim? İzin hakkım ne? Emekli maaşım artar mı? İşte soruların cevapları...