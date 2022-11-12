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Haberler Ekonomi Altın fiyatlarında tarumar eden hareketlilik! Gram altının göreceği pik seviye açıklandı! Bugün 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında tarumar eden hareketlilik! Gram altının göreceği pik seviye açıklandı! Bugün 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları ne kadar?

Kasım ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde altının ne olacağı, nelerin yaşanacağı yatırım yapanlar tarafından merak ediliyor. İnsanların çoğu durumu anlamak ve yatırımlarına yön verebilmek için doğru tahminlerde bulunan güvenilir isimleri takip etmektedir. Özellikle dolar ve altının ülkemizde yükselişini sürdürmesi bu alandaki gelişmeleri pek çok insanın ilgiyle takip etmesinde önemli bir etkendir. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..

takvim.com.tr
12.11.2022 10:34 - Son Güncelleme: 12.11.2022 10:34
Altın fiyatlarında tarumar eden hareketlilik! Gram altının göreceği pik seviye açıklandı! Bugün 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları ne kadar?

Yatırımcıların dikkatle takip ettiği yorumculardan biri olan İslam Memiş altında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair görüşlerini paylaştı. Buna göre de altın bağlamında bir pik düzeyi belirledi. Memiş altının bu civara yakın vakitte ulaşacağını da açıkladı. Bu sebeple altın yatırımcılarının kazançlı çıkacağı belirtiliyor.

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Altın fiyatlarında tarumar eden hareketlilik! Gram altının göreceği pik seviye açıklandı! Bugün 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları ne kadar?

Altının Pik Seviyesi Kaç Olacak?

Ekranlardan yaptığı açıklamalarla piyasalarla alakalı birtakım ilgi çekici yorumlara yer verdi. Bir programda konuşan Memiş, altın bağlamında çok önemli olan cümleler sarf etti.

Altın fiyatlarında tarumar eden hareketlilik! Gram altının göreceği pik seviye açıklandı! Bugün 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları ne kadar?

Kurtuluş için altına yönelmek gerekliliğini altını çizen ekonomist, insanları altın almaya yöneltti. Bu ekonomik koşullarda altın çok mühim bir yatırım aracı olarak görüldü. Hem de yatırımlarını dolarla yapanlar için de birtakım tavsiyeler verdi. Buna göre altın güvenilir limanken dolar doğru bir alan olarak görülmedi.

Altın fiyatlarında tarumar eden hareketlilik! Gram altının göreceği pik seviye açıklandı! Bugün 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları ne kadar?

Piyasalar Ne Olacak?

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle pek çok bireyin İstanbul dışına gideceğini ifade eden Memiş, yeni neslin isteklerine de değindi. Metropol kentlerin boşalmasının söz konusu bulunduğuna ilgileri çeken ünlü ekonomist, ilgi çekici açıklamalar yaptı.

Altın fiyatlarında tarumar eden hareketlilik! Gram altının göreceği pik seviye açıklandı! Bugün 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları ne kadar?

Bunun yanı sıra dünya genelinde birtakım sıkıntıların yaşandığı da biliniyor. Bu sorunların geniş çapta ekonomik problemlere yol açması bekleniyor. Genel bir tedarik sıkıntısının kapıda bulunduğu esas noktalardan biridir.

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