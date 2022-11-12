Altın fiyatlarında tarumar eden hareketlilik! Gram altının göreceği pik seviye açıklandı! Bugün 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları ne kadar?
Kasım ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde altının ne olacağı, nelerin yaşanacağı yatırım yapanlar tarafından merak ediliyor. İnsanların çoğu durumu anlamak ve yatırımlarına yön verebilmek için doğru tahminlerde bulunan güvenilir isimleri takip etmektedir. Özellikle dolar ve altının ülkemizde yükselişini sürdürmesi bu alandaki gelişmeleri pek çok insanın ilgiyle takip etmesinde önemli bir etkendir. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..
12.11.2022 10:34 - Son Güncelleme: 12.11.2022 10:34
Yatırımcıların dikkatle takip ettiği yorumculardan biri olan İslam Memiş altında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair görüşlerini paylaştı. Buna göre de altın bağlamında bir pik düzeyi belirledi. Memiş altının bu civara yakın vakitte ulaşacağını da açıkladı. Bu sebeple altın yatırımcılarının kazançlı çıkacağı belirtiliyor.
Kurtuluş için altına yönelmek gerekliliğini altını çizen ekonomist, insanları altın almaya yöneltti. Bu ekonomik koşullarda altın çok mühim bir yatırım aracı olarak görüldü. Hem de yatırımlarını dolarla yapanlar için de birtakım tavsiyeler verdi. Buna göre altın güvenilir limanken dolar doğru bir alan olarak görülmedi.