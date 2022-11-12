Altın fiyatlarında tarumar eden hareketlilik! Gram altının göreceği pik seviye açıklandı! Bugün 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları ne kadar?

Yatırımcıların dikkatle takip ettiği yorumculardan biri olan İslam Memiş altında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair görüşlerini paylaştı. Buna göre de altın bağlamında bir pik düzeyi belirledi. Memiş altının bu civara yakın vakitte ulaşacağını da açıkladı. Bu sebeple altın yatırımcılarının kazançlı çıkacağı belirtiliyor.