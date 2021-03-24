Altın fiyatlarında son dakika çarklar 360 derece döndü! Çeyrek altın fiyatını görenlerin ağzı açık kalıyor! Tam tamına...
Geçtiğimiz gün Asya piyasalarının açılması ile beraber dolar-tl paritesinde büyük bir maliyet çoğalışı yaşandı. Bunun tesiriyle beraber altın maliyetleri de uçuşa geçti. Birikimlerinin bedelini gözetmek ve sağlam emtialara yatırım yapmak isteyenlerin seçimi olan altın maliyetlerindeki bu yükseliş yatırımcıları afallattı. Ani bir yükseliş hareketi ile birlikte altın fiyatlarında yüksek seviyelere çıkıldı. Uzmanlar önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının daha da artabileceği yönünde yorumlar yaparken, gram altın yatırımcısının gözü dolar-tl paritesine çevrildi. Gram altın fiyatı, döviz kurlarında yaşanan şok dalgasıyla birlikte yükseliş trendini sürdürüyor. Altın yatırımcıları gram ve ons altın piyasasını yakından takip etmeye devam ediyor.
Altın yatırımcıları piyasayı yakından takip etmeye devam ediyor. Dolar-TL paritesindeki yükseliş hareketi ile birlikte bir anda fırlayan gram altın fiyatı yatırımcıların kafasını karıştırdı. Altına yatırım yapmak veya birikmiş altınlarını satmak isteyen yatırımcılar, piyasaların ne yönde ilerleyeceğini merak ediyor. Ons altın ve gram altın fiyatları görenlerin ağzını açık bırakıyor. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! Bu hafta büyük bir hızla yükselişe geçen altın fiyatları merak ediliyor. Gram, çeyrek, 18 ve 22 ayar bilezik altın fiyatı hız kesmiyor. Altın alım satımı yapmak isteyenlerde gözler Kapalıçarşı canlı altın fiyatlarına çevrildi. Hafta sonu Merkez Bankası'nda yapılan görev değişikliği sonrası piyasalara alev alev yanarken, altın fiyatları da durmak bilmiyor. İşte, 24 Mart altın fiyatları!
Altın fiyatında dalgalı seyir devam ediyor. Gram altın fiyatı dün gün içinde 450 lira seviyelerine yükseldikten sonra 438 liralara kadar geriledi. Bazı altın yatırımcıları değerlenen altınları için satış yaparken bazı yatırımcılar ise piyasadaki yükseliş trendinin devam edeceğini düşünerek altın satın almaya başladı.
Emtia piyasası uzmanları gram altın fiyatındaki yükselişin döviz kurlarındaki artıştan kaynaklandığını söyledi. Dolar-tl kurundaki yükseliş devam ederken ons altın fiyatında düşüş trendi devam etti. Yatırımcılar hem döviz kurlarını hem de ons altın piyasasını mercek altına alarak fiyatların hareketini izliyor.
ALTIN DÜNÜ NASIL KAPATTI?
Gün içinde dolar en yüksek 7.94 TL'yi, euro da 9.52 TL'yi gördü. Serbest piyasada dolar 7.89 TL'den, euro 9.36 TL'den kapandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0.37 artışla 439.30 liradan, çeyrek altın 712 liradan, Cumhuriyet altını 2.915 liradan günü tamamladı.