Altın fiyatlarında son dakika çarklar 360 derece döndü! Çeyrek altın fiyatını görenlerin ağzı açık kalıyor! Tam tamına...

Altın yatırımcıları piyasayı yakından takip etmeye devam ediyor. Dolar-TL paritesindeki yükseliş hareketi ile birlikte bir anda fırlayan gram altın fiyatı yatırımcıların kafasını karıştırdı. Altına yatırım yapmak veya birikmiş altınlarını satmak isteyen yatırımcılar, piyasaların ne yönde ilerleyeceğini merak ediyor. Ons altın ve gram altın fiyatları görenlerin ağzını açık bırakıyor. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! Bu hafta büyük bir hızla yükselişe geçen altın fiyatları merak ediliyor. Gram, çeyrek, 18 ve 22 ayar bilezik altın fiyatı hız kesmiyor. Altın alım satımı yapmak isteyenlerde gözler Kapalıçarşı canlı altın fiyatlarına çevrildi. Hafta sonu Merkez Bankası'nda yapılan görev değişikliği sonrası piyasalara alev alev yanarken, altın fiyatları da durmak bilmiyor. İşte, 24 Mart altın fiyatları!