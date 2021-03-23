Ekonomide reform takvimi açıklandı! İşte adım adım tüm detaylar...

10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden ilan edildi. Yatırımcı dostu adımların atılacağı reform paketinde makroekonomik istikrar kapsamında enflasyon ve cari açıkla mücadele ile finansal sektör ve kamu maliyesi konularına öncelik veriliyor.