Ekonomide reform takvimi açıklandı! İşte adım adım tüm detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nin takvimi açıklandı. 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden ilan edildi. Yatırımcı dostu adımların atılacağı reform paketinde makroekonomik istikrar kapsamında enflasyon ve cari açıkla mücadele ile finansal sektör ve kamu maliyesi konularına öncelik veriliyor. İşte tüm detaylar...
23.03.2021 21:58
- Son Güncelleme: 23.03.2021 22:08
10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden ilan edildi. Yatırımcı dostu adımların atılacağı reform paketinde makroekonomik istikrar kapsamında enflasyon ve cari açıkla mücadele ile finansal sektör ve kamu maliyesi konularına öncelik veriliyor.