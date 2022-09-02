Altın fiyatlarında son dakika 2 Eylül 2022 - Altın fiyatları kaderleri değiştirdi! Almaya giden şoke oluyor! 10 gram 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri hafta son prosedür gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatları bugün adeta toz duman oldu. Peki gram altın, çeyrek altın, yarın altın bugün ne kadar? Elinde 1 gram altını olanlar bile baksın! Son dakika altın fiyatları... Ons altın fiyatı, piyasalar bağlamında en kritik gün yaklaşırken 1.700 dolar oranına kadar geriledi. Bu civar, 21 Temmuz tarihinden bu yana kaydedilen en düşük civar oldu. Altın fiyatları üstünde ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi önde gelen merkez bankalarının para politikası kararları etkili olmaya devam ediyor. Merkez bankalarının ise bu süreçte maddi sıkılaştırma adımları attığı ve bu adımların da piyasada baskı yaratmaya devam ettiği görülüyor.