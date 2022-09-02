Altın fiyatlarında son dakika 2 Eylül 2022 - Altın fiyatları kaderleri değiştirdi! Almaya giden şoke oluyor! 10 gram 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları vatandaşların radarında olmaya devam ediyor. Altın fiyatları inişli çıkışlı bir hal almış durumda. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı ardından altın rekor civarlara ulaşırken şu zamanlarda en dip seviyeleri görüyor. En son 5 ay evvel altın bu rakamlardan prosedür görmüştü. 5 ayın üstüne en dip rakamları şu zamanlarda gören altın merak ediliyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın , tam altın, ata altın, gremse altın kaç lira? Elinde 1 gram altını olan bile acele baksın! Altın fiyatlarında son dakika 2 Eylül 2022...
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri hafta son prosedür gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatları bugün adeta toz duman oldu. Peki gram altın, çeyrek altın, yarın altın bugün ne kadar? Elinde 1 gram altını olanlar bile baksın! Son dakika altın fiyatları... Ons altın fiyatı, piyasalar bağlamında en kritik gün yaklaşırken 1.700 dolar oranına kadar geriledi. Bu civar, 21 Temmuz tarihinden bu yana kaydedilen en düşük civar oldu. Altın fiyatları üstünde ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi önde gelen merkez bankalarının para politikası kararları etkili olmaya devam ediyor. Merkez bankalarının ise bu süreçte maddi sıkılaştırma adımları attığı ve bu adımların da piyasada baskı yaratmaya devam ettiği görülüyor.
Fed'in para politikasında belirleyeceği yön amacıyla yol gösterici olarak değerlendirilmesi bekleniyor. Fed Başkanı Powell, daha önceki açıklamalarında faiz artırımlarının sürati amacıyla, ekonomik bilgilerin izleneceğini belirtmişti. Hem de Powell bu bilgilerin enflasyon ve tarım dışı istihdam bilgileri olduğunu da vurgulamıştı.
Altın fiyatları o tarihte yükselecek?
Altın pazarına dair yorum yapan Stephen Innes, "Altın pazarı ekonomik gelişmelerin ne yönde istikamet belirleyeceği net bir şekilde görmek istiyor. Bunun amacıyla de bekle gör moduna geçiş yapıldı. ABD ekonomisinde hal kötüleşirse altın boğaları tekrardan döneme girecektir. O saatten sonra da boğa koşusu başlar. Ons altın kısa vadede kendisini 1.800 dolar üstüne atar." dedi.
Altın fiyatlarında yükseliş beklediğini bildiren Bob Haberkron, "Powell konuştuktan sonra yüklü miktarda altın satıldı. Şu anda da altın fiyatlarındaki geri çekilmenin kaynağı tamamıyla bu durumdadır. FED'den yeni ipucu gelene kadar altın fiyatlarında geri çekilmeler görebiliriz. Fakat ABD koşarak resesyona giriyor. O vakit dengeler değişecek. Resesyona giren ekonomide FED agresif kararlar alamayacak. Bu hal ise altın pazarının işine gelecek ve altın fiyatları yükselmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.