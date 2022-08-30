Gıda fiyatlarını düşürecek adım! Yüzde 75'i devletten! 81 ilde yaygınlaşacak
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdadaki enflasyonu düşürmek için düğmeye bastı. Kent tarımını yaygın hale getirmek için başlatılan çalışmayla birlikte lojistik maliyeti ve israf oranı azalacak. Sebze türleri için yüzde 75 hibe verilecek. İşte adım adım fiyatları düşürecek yeni projenin ayrıntıları...
30.08.2022 07:31 - Son Güncelleme: 30.08.2022 07:31
Gıda enflasyonunu düşürmeyi hedefleyen hükümet, üretimde maliyetleri azaltacak yeni bir adım daha attı. Her şehrin kendi kaynaklarıyla, kendi gıda ihtiyaçlarının üretilmesi, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik olan kent tarımı modelini inceleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, bu konuda çalışma başlattı.
Atılan adım ve desteklerle şehirlerde ihtiyaç karşılanacak, arz talebin üzerine çıkarılarak fiyatların da düşmesi sağlanacak.