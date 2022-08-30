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Gıda fiyatlarını düşürecek adım! Yüzde 75'i devletten! 81 ilde yaygınlaşacak

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdadaki enflasyonu düşürmek için düğmeye bastı. Kent tarımını yaygın hale getirmek için başlatılan çalışmayla birlikte lojistik maliyeti ve israf oranı azalacak. Sebze türleri için yüzde 75 hibe verilecek. İşte adım adım fiyatları düşürecek yeni projenin ayrıntıları...

30.08.2022 07:31 - Son Güncelleme: 30.08.2022 07:31
Gıda fiyatlarını düşürecek adım! Yüzde 75’i devletten! 81 ilde yaygınlaşacak

Gıda enflasyonunu düşürmeyi hedefleyen hükümet, üretimde maliyetleri azaltacak yeni bir adım daha attı. Her şehrin kendi kaynaklarıyla, kendi gıda ihtiyaçlarının üretilmesi, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik olan kent tarımı modelini inceleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, bu konuda çalışma başlattı.

Atılan adım ve desteklerle şehirlerde ihtiyaç karşılanacak, arz talebin üzerine çıkarılarak fiyatların da düşmesi sağlanacak.

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Gıda fiyatlarını düşürecek adım! Yüzde 75’i devletten! 81 ilde yaygınlaşacak

KENT TARIMI YAYGINLAŞACAK; PİLOT BÖLGE İSTANBUL, ANKARA, İZMİR
Yapılacak çalışmayla kent tarımının yaygınlaştırılması sağlanacak. İlk etapta Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde "kent tarımı" modelinin yaygınlaştırması için çalışılacak.

Gıda fiyatlarını düşürecek adım! Yüzde 75’i devletten! 81 ilde yaygınlaşacak

Önümüzdeki günlerde diğer kentlerde de üretim özetlerinin oluşturulmasına yönelik özel çalışmalar yürütülecek.

Gıda fiyatlarını düşürecek adım! Yüzde 75’i devletten! 81 ilde yaygınlaşacak

GIDA İSRAFI DA AZALACAK
Kentlerde yapılacak tarımsal üretim ile lojistik maliyetler azalacağı gibi, tüketicilere sunulan tarım ve gıda ürünlerinde karbon ayak izi de düşecek, hasat edilen ürünler kısa sürede tazeliğini koruyacak şekilde halka sunulacak.

Gıda fiyatlarını düşürecek adım! Yüzde 75’i devletten! 81 ilde yaygınlaşacak

GIDADA KAYIP AZALACAK
Böylece, gıda israfı da azalacak. Ayrıca, kent merkezlerindeki tarım arazileri de korunarak üretime kazandırılacak.

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