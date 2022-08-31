TOKİ'den 29 ilde 2.243 TL taksitli 2+1 3+1 satılık ucuz konutlar! 50 bin TL nakitle anahtar teslim! Yüzde 10,12,15,25 peşinat 120-140-180 ay vade seçenekleri!

Bütçeye uygun fiyatlarla ev satın almak isteyenler TOKİ tarafından yayınlanan güncel kampanyaları sıkı bir şekilde takip ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 29 ilde 500 bin TL'den başlayan anahtar teslim fırsatı ile konutları satışa sunuyor ve başvuran kapıyor. Ev sahibi olup kiradan kurtulmak isteyenler ya da yatırım amaçlı konut almak isteyenler TOKİ aylık kampanyalarını anbean takip edip araştırıyor. Bu kapsamda TOKİ daire satışlarına ilişkin bilgileri incelemek isteyenler için haberimizde tüm detayları derledik. İşte Eylül 2022 il il TOKİ güncel ucuz konut satış ilanları!