💥Altın fiyatlarında Kasırga değil direkt Tsunami var! Ortalık darmaduman! Yatırımcılar şokta! 23-120 gram altın ve 40 50 gram 22 ayar bilezik kaç TL?
💥 Altın fiyatlarında son dakika büyük değişim! Ortalık darmaduman! Yatırımcılar şokta! Altının ons fiyatı, 8 Mart tarihinde ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya petrol ambargosu programıyla birlikte 2070 dolara yükseldikten sonra düşüş eğilimine girerken; hafta çapında dar banttaki hareketini sürdürüyor. Ons altın bugün içinde en yüksek 1957 dolar civarını; en düşük 1937 dolar civarını görürken; şu dakikalarda yüzde 0,33 oranında yükselişle 1950 dolardan prosedür gördü. Peki 23-120 gram altın ve 40 50 gram 22 ayar bilezik kaç TL?
💥Gram altının fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken; gün içinde en yüksek 936,01 lira civarını, en düşük ise 922,80 lira civarını gördü. Gram Altın saat 09:24 itibarıyla yüzde 0,23 oranında yükselişle 929,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1519 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 251 liradan prosedür görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 922 lira civarında hareket ederken; yeni güne 923 lira seviyeden başlamıştı.
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ALTINDA FED ETKİSİ
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen pazartesi günü yaptığı konuşmasındaki şahin tonda açıklamalar, piyasaların bir ileri toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gidilebileceği beklentilerini yükseltti. Başkan Powell konuşmasında, "Fed gerek görülürse her seferinde 25 baz puandan çok faiz artışı yapacaktır" şeklinde belirtmişti.
Bu açıklamalar ardından ABD 10 senelik tahvil faizleri Mayıs 2019 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görürken; dünya borsa endeksleri de baskılanmıştı. Ons Altın Fiyatları, genelde ABD tahvil faizleri ile ters korelasyon içersinde olurken; Powell'ın agresif açıklamaları ardından değer kayıbına yönelmişti.
Fed'in para siyasetini belirleyen Federal Açık Pazar Komitesi'nin (FOMC) bir ileri toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Fed'in bu toplantıda bilanço küçültmeye başlamasıyla beraber, 50 baz puanlık faiz artırımına gitme mümkünlülüğü kuvvetlendi. ABD Merkez Bankası, 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında aşağı yukarı 3 sene aradan sonra faiz artırımına gitmişti. Fed'in faiz artırım takvimini öne çekmesindeki en güçlü sebep olarak, ABD enflasyon oranlarının 40 senenin zirvesinde bulunması öne çıkıyor.
ALTINDA YÖN NERESİ OLACAK?
Fed Başkanı Powell'ın agresif enflasyon duruşunun sonrasında ABD 10 senelik tahvil faizleri en son Mayıs 2019 senesinde gördüğü civarlara yükseldi. ABD 10 senelik hazine tahvil faizi yüzde 2.32 seviyesiyle ons altını baskılarken, Rusya ile Ukrayna arasındaki yoğunlaşan çatışma ons altını destekliyor. Ons altın, yüksek ABD getirileri ile riskten kaçma arasında sıkışmış görünüyor.