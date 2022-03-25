💥Altın fiyatlarında Kasırga değil direkt Tsunami var! Ortalık darmaduman! Yatırımcılar şokta! 23-120 gram altın ve 40 50 gram 22 ayar bilezik kaç TL?

💥Gram altının fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken; gün içinde en yüksek 936,01 lira civarını, en düşük ise 922,80 lira civarını gördü. Gram Altın saat 09:24 itibarıyla yüzde 0,23 oranında yükselişle 929,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1519 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 251 liradan prosedür görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 922 lira civarında hareket ederken; yeni güne 923 lira seviyeden başlamıştı.

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