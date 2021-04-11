Altın fiyatlarında büyük kriz başladı! Bir gece önce çakıldı şimdi zirveye çıkıyor! Altın alanın fiyatından eli yanıyor! “ateşi yükseldi!”
Altın alanın fiyatından eli yanıyor! "ateşi yükseldi!" Yatırımcıların gözdesi sarı metal yani altın fiyatları yakından takip ediliyor. Dünyadaki ekonomik sistemde yaşanan gelişmeler de altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Emin liman olarak öğrenilen altın, güne büyük bir krizle başladı. Dün maliyetleri neredeyse çakılırken; 24 saat içerisinde tüm dengeler değişti. Bir gecede doruğu tutan altın maliyetlerinde düşüş yaşanmıyor. Dolar maliyetlerinin izlediği çizelgeye göre biçim alan altın maliyetleri yatırımcılarını hoşnut ederken; altın almak isteyenlerinde hem cebini hem elini yakıyor.
Binlerce vatandaş yatırım yapmak istediğinde ilk alternatif olarak önüne altını alıyor. Çeyrek ve gram altın ise en çok seçim edilen yatırım vasıtalarından birisi oluyor. Son 10 sene içerisinde altından yana yatırımını kullanıp hasara uğrayan tek bir şahıs dahi yok. Altın yatırımı uzun vadede yatırım yapmak isteyenlerin her zaman için suratını güldürmüş olan yatırım vasıtadır. Altın fiyatlarının son zamanlarda ateşi yüksek. Altın almak isteyenleri iki kez düşünürken 11 Nisan tarihinde altın almak isteyenler gram altın alarak yatırımlarını değerlendirebilirler. Çünkü bugün itibariyle gram altın fiyatlarındaki makas farkı yok denecek kadar az!
Yatırımcıların gözdesi sarı metal yani altın fiyatları yakından takip ediliyor. Dünyadaki ekonomik sistemde yaşanan gelişmeler de altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle adeta altına hücum yaşanırken, fiyatlar uçuşa geçmiş ve tarihi zirveler görülmüştü. Dünya genelindeki normalleşme sinyalleri nedeniyle altındaki agresif hareketler azalmış ve düşüş eğrisine geçilmişti.
Christian piyasaları yorumladı ve altın fiyatı için önemli öngörülerde bulundu. Jeff Christian konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:
Daha fazla resesyon (durgunluk) yaşayacağız. Bir resesyonun ne zaman vuracağını veya ne kadar büyük veya derin olacağını tahmin edemezsiniz. Ancak %100 kesinlikle gelecekte resesyon'lar olacağını tahmin edebilirsiniz. Bu sadece ekonominin doğasıdır. Bir sonraki resesyon vurduğunda, buna ne sebep olacak? Muhtemelen borç piyasasında bir sorun ya da başka bir şey… Ve insanları korkutan ve dünyayı durgunluğa sürükleyen bir şey olduğunda, insanlar altın alacak…