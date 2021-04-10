Altında derin dalga uyarısı! Resesyon tahmini sonrası altın fiyatları uçuşa geçebilir! "Altın fiyatı rallisi..."
Gerilemeye devam eden altın fiyatları için uzmanlardan altın yatırımcısını ilgilendiren yorumlar gelmeye devam ediyor. Sarı metalin tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkabileceği belirtilirken, altın rallisi hakkında uyarılarda bulunuldu. CPM Group genel müdürü Jeff Christian piyasalardaki son gelişmeleri yorumladı. İşte en son yapılan altın fiyatı tahminleri...
Yatırımcıların gözdesi sarı metal yani altın fiyatları yakından takip ediliyor. Dünyadaki ekonomik sistemde yaşanan gelişmeler de altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle adeta altına hücum yaşanırken, fiyatlar uçuşa geçmiş ve tarihi zirveler görülmüştü. Dünya genelindeki normalleşme sinyalleri nedeniyle altındaki agresif hareketler azalmış ve düşüş eğrisine geçilmişti. Ancak uzmanlara göre altın fiyatları tarihi zirveleri görebilir...
Daha fazla resesyon (durgunluk) yaşayacağız. Bir resesyonun ne zaman vuracağını veya ne kadar büyük veya derin olacağını tahmin edemezsiniz. Ancak %100 kesinlikle gelecekte resesyon'lar olacağını tahmin edebilirsiniz. Bu sadece ekonominin doğasıdır. Bir sonraki resesyon vurduğunda, buna ne sebep olacak? Muhtemelen borç piyasasında bir sorun ya da başka bir şey… Ve insanları korkutan ve dünyayı durgunluğa sürükleyen bir şey olduğunda, insanlar altın alacak…