Sahibinden 2. el otomobil alacaklar kaçmaz fırsat! 60 ay ödemeyle...
Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, Kasko değeri 120 bin lirayı aşan otomobillerde , bedelin 120 bin lirasına kadar olan kısmı için %70, 120 bin liranın üzerindeki kısım için ise %50'sine kadar kredi kullandırımı yapılabileceği, Kasko değeri 120 bin liranın altındaki taşıt kredilerinde ise kredi vadesinin 60 ayı, 120-300 bin TL arasındaki taşıtlarda kredi vadesinin 48 ayı, 300-750 bin lira arasındaki taşıtlarda kredi vadesinin 36 ayı, 750 bin liranın üzerindeki taşıtlarda ise kredi vadesinin 24 ayı geçmeyeceği kaydedildi.
Vakıfbank'ın ikinci el taşıt kredisi için başvurular devam ediyor. Taşıt kredileri, otomobil sahibi olmak isteyenlerin aylık düzenli ödemelerle otomobil sahibi olmasını sağlar. Taşıt kredisi, sıfır km araçlar veya ikinci el otomobiller için alım kolaylığı yaratan kredi türüdür. Bu kredi türüyle istenilen araca, uygun ödeme seçenekleri ile sahip olmak mümkün oluyor.