Sahibinden 2. el otomobil alacaklar kaçmaz fırsat! 60 ay ödemeyle...

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, Kasko değeri 120 bin lirayı aşan otomobillerde , bedelin 120 bin lirasına kadar olan kısmı için %70, 120 bin liranın üzerindeki kısım için ise %50'sine kadar kredi kullandırımı yapılabileceği, Kasko değeri 120 bin liranın altındaki taşıt kredilerinde ise kredi vadesinin 60 ayı, 120-300 bin TL arasındaki taşıtlarda kredi vadesinin 48 ayı, 300-750 bin lira arasındaki taşıtlarda kredi vadesinin 36 ayı, 750 bin liranın üzerindeki taşıtlarda ise kredi vadesinin 24 ayı geçmeyeceği kaydedildi.

12.04.2021 08:01 - Son Güncelleme: 19.04.2021 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





