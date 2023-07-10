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Haberler Ekonomi Altın fiyatlarında bu rakam ilk kez telaffuz edildi! Rekor seviye için kritik uyarı! Önümüzdeki hafta gram altında...

Altın fiyatlarında bu rakam ilk kez telaffuz edildi! Rekor seviye için kritik uyarı! Önümüzdeki hafta gram altında...

Gram altın fiyatları son zamanlarda dalgalı bir seyir izliyor. Uzmanlara göre, altının geleceğiyle ilgili belirsizlikler devam ediyor ve fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Altın, küresel ekonomik koşulların kötüleşmesiyle birlikte güvenli liman talebinden destek alarak bu yılın ilk yarısında yüzde 5 arttı. Uzmanlar tarafından peş peşe altın tahmini geldi. İşte gram, çeyrek, tam atlın fiyatları...

takvim.com.tr
10.07.2023 18:56 - Son Güncelleme: 10.07.2023 18:59
Altın fiyatlarında bu rakam ilk kez telaffuz edildi! Rekor seviye için kritik uyarı! Önümüzdeki hafta gram altında...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, özellikle Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararına bağlı olarak şekil alacak. Uzmanlar, altının 1900 dolar civarındaki duruşunun Fed'in daha fazla faiz artırımına gideceği endişeleriyle zorlanabileceğini belirtiyor. İşte altın fiyatları hakkında gelen tahminler...

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Altın fiyatlarında bu rakam ilk kez telaffuz edildi! Rekor seviye için kritik uyarı! Önümüzdeki hafta gram altında...

"BU ŞANS 40 YILDA BİR GELİR"

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu.

Altın fiyatlarında bu rakam ilk kez telaffuz edildi! Rekor seviye için kritik uyarı! Önümüzdeki hafta gram altında...

"Gram altın için ilk aşamada 1550 lira demiştik, yıl sonuna kadar 1750 direnç noktası mutlaka test edilir diye düşünüyorum. Bu nedenle ileride de fırsatlar oluşacaktır ancak şu andaki piyasalar tabiri caizse 40 yılda 1 gelecek bir duruma dönüştü. Gelecek hafta itibariyle hızlı davranmayaların çok pişman olacağı bir yükseliş sezonuna girebiliriz."

Altın fiyatlarında bu rakam ilk kez telaffuz edildi! Rekor seviye için kritik uyarı! Önümüzdeki hafta gram altında...

"Öngördüğümüz noktaya geldik. Altının ons fiyatı 2000 dolar seviyesindeyken, Haziran ayında bu fiyatın 19310 dolara kadar düşeceğini öngörmüştük."

Altın fiyatlarında bu rakam ilk kez telaffuz edildi! Rekor seviye için kritik uyarı! Önümüzdeki hafta gram altında...

"Bugün bu direnç seviyesine ulaşıldı ve altın fiyatlarının bu hafta kısa bir süreliğine 1900 doların altını test etme ihtimali var."

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