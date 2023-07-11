KDV zamlı 11-12 Temmuz 2023 EPGİS akaryakıt fiyat listesi! BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir: Shell, Opet, BP...

Benzin, motorin ve LPG zammında son durum merakla araştırılıyor. KDV oranlarında yapılan artış akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il akaryakıt fiyatları güncellendi. Araç sahipleri 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü itibarıyla yeni fiyat listesini görmek istiyor. Brent petrol varil fiyatı ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle sık sık değişen benzin ve mazot fiyatları bu kez de KDV zammıyla değişti. Peki Benzin, motorin ve LPG litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte Shell, Opet, BP güncel liste.