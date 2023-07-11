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Haberler Ekonomi 3 ilde ucuza konut, başvurular başlıyor! Elinizde 95 bin TL varsa kaçırmayın! TOKİ'den dev ilan: 1+1, 2+1 ile 3+1 daireler ayda 3.595 TL'ye...

3 ilde ucuza konut, başvurular başlıyor! Elinizde 95 bin TL varsa kaçırmayın! TOKİ'den dev ilan: 1+1, 2+1 ile 3+1 daireler ayda 3.595 TL'ye...

Daire sahibi olmak isteyen asgari ücretliler, yeni evli çiftler, emekliler, gaziler dikkat! Vatandaş kira öder gibi ev sahibi olacak. TOKİ 2023 yılında yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Yeni başvurular için geri sayım başladı. 2+1, 3+1 daireleri uygun fiyata almak isteyenler TOKİ'ye odaklandı. TOKİ piyangosu vuran yeni şanslı iller belli oldu. Tam 4 ilde yapılan projeler kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 odalı daireler kuralı satış yöntemi ile sahiplerine teslim edilecek. Peki hangi illerde TOKİ satışları var? Gelin hep birlikte bakalım...

11.07.2023 14:32 - Son Güncelleme: 11.07.2023 14:32
Elinizde 95 bin TL varsa kaçırmayın! 3 ilde ucuza konut, başvurular başlıyor! TOKİ’den dev ilan: 1+1, 2+1 ile 3+1 daireler ayda 3.595 TL’ye...

TOKİ tarafından Karaman, Sakarya, Tunceli konut projesi çerçevesinde inşa edilen konutlar için 17 Temmuz 2023 itibariyle başlıyor. 4 ildeki kuralı satışlara başvurular il il değişebiliyor. Karaman ve Sakarya'da 17 Temmuz'da başlayan başvurular 21 Temmuz'da sona erecek. Tunceli'de 24 Temmuz'da başlayan başvurular ise 28 Temmuz'da bitecek. Ucuza konut almak isteyen yüzbinlerce kişi başvurular hakkında detayları araştırmaya başladı. Özellikle de ödeme planı çokça merak ediliyor. Bu noktada TOKİ'nin konut satışlarında yüzde 10 peşinatla 180 ay vade imkanı dikkat çekiyor. İşte detaylar...

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Elinizde 95 bin TL varsa kaçırmayın! 3 ilde ucuza konut, başvurular başlıyor! TOKİ’den dev ilan: 1+1, 2+1 ile 3+1 daireler ayda 3.595 TL’ye...

İl - İlçe

KARAMAN - MERKEZ

Başvuru Dönemi

17.07.2023 - 21.07.2023

Kura tarihi

28.07.2023

Sözleşme Dönemi

07.08.2023 - 09.08.2023

Elinizde 95 bin TL varsa kaçırmayın! 3 ilde ucuza konut, başvurular başlıyor! TOKİ’den dev ilan: 1+1, 2+1 ile 3+1 daireler ayda 3.595 TL’ye...

İl - İlçe

SAKARYA - ADAPAZARI

Başvuru Dönemi

17.07.2023 - 21.07.2023

Elinizde 95 bin TL varsa kaçırmayın! 3 ilde ucuza konut, başvurular başlıyor! TOKİ’den dev ilan: 1+1, 2+1 ile 3+1 daireler ayda 3.595 TL’ye...

Sözleşme Dönemi

07.08.2023 - 11.08.2023

Elinizde 95 bin TL varsa kaçırmayın! 3 ilde ucuza konut, başvurular başlıyor! TOKİ’den dev ilan: 1+1, 2+1 ile 3+1 daireler ayda 3.595 TL’ye...

İl - İlçe

TUNCELİ - MAZGİRT

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