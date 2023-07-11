3 ilde ucuza konut, başvurular başlıyor! Elinizde 95 bin TL varsa kaçırmayın! TOKİ'den dev ilan: 1+1, 2+1 ile 3+1 daireler ayda 3.595 TL'ye...

TOKİ tarafından Karaman, Sakarya, Tunceli konut projesi çerçevesinde inşa edilen konutlar için 17 Temmuz 2023 itibariyle başlıyor. 4 ildeki kuralı satışlara başvurular il il değişebiliyor. Karaman ve Sakarya'da 17 Temmuz'da başlayan başvurular 21 Temmuz'da sona erecek. Tunceli'de 24 Temmuz'da başlayan başvurular ise 28 Temmuz'da bitecek. Ucuza konut almak isteyen yüzbinlerce kişi başvurular hakkında detayları araştırmaya başladı. Özellikle de ödeme planı çokça merak ediliyor. Bu noktada TOKİ'nin konut satışlarında yüzde 10 peşinatla 180 ay vade imkanı dikkat çekiyor. İşte detaylar...