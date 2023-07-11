3 ilde ucuza konut, başvurular başlıyor! Elinizde 95 bin TL varsa kaçırmayın! TOKİ'den dev ilan: 1+1, 2+1 ile 3+1 daireler ayda 3.595 TL'ye...
Daire sahibi olmak isteyen asgari ücretliler, yeni evli çiftler, emekliler, gaziler dikkat! Vatandaş kira öder gibi ev sahibi olacak. TOKİ 2023 yılında yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Yeni başvurular için geri sayım başladı. 2+1, 3+1 daireleri uygun fiyata almak isteyenler TOKİ'ye odaklandı. TOKİ piyangosu vuran yeni şanslı iller belli oldu. Tam 4 ilde yapılan projeler kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 odalı daireler kuralı satış yöntemi ile sahiplerine teslim edilecek. Peki hangi illerde TOKİ satışları var? Gelin hep birlikte bakalım...
11.07.2023 14:32 - Son Güncelleme: 11.07.2023 14:32
TOKİ tarafından Karaman, Sakarya, Tunceli konut projesi çerçevesinde inşa edilen konutlar için 17 Temmuz 2023 itibariyle başlıyor. 4 ildeki kuralı satışlara başvurular il il değişebiliyor. Karaman ve Sakarya'da 17 Temmuz'da başlayan başvurular 21 Temmuz'da sona erecek. Tunceli'de 24 Temmuz'da başlayan başvurular ise 28 Temmuz'da bitecek. Ucuza konut almak isteyen yüzbinlerce kişi başvurular hakkında detayları araştırmaya başladı. Özellikle de ödeme planı çokça merak ediliyor. Bu noktada TOKİ'nin konut satışlarında yüzde 10 peşinatla 180 ay vade imkanı dikkat çekiyor. İşte detaylar...
İl - İlçe
KARAMAN - MERKEZ
Başvuru Dönemi
17.07.2023 - 21.07.2023
Kura tarihi
28.07.2023
Sözleşme Dönemi
07.08.2023 - 09.08.2023