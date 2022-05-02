Altın fiyatlarında bomba tahmin! Altın piyasası karıştı! Kritik açıklama o tarihe dikkat! Büyük tuzak! Gram, çeyrek, yarım tam, 22 ayar bilezik fiyatı
⚡ Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki altın fiyatlarını neler bekliyor?Altın fiyatları son zamanlarda süratle düşmeye başladı. Ekonomistlerden süratle düşen altına kurulan tuzağın ayrıntıları geldi. Altın, çoğalan enflasyon ve belirsizliklere karşı bir korunma şeklinde görülüyor. Ancak çoğalan faizler, faizsiz zenginliği elde tutmanı fırsat maliyetini yükseltiyor ve daha cazibeli duruma getiriyor. Peki altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? İşte ayrıntılar...
Altın fiyatları, dolardaki gerilemeden sonra Cuma güne yüzde 1 arttı, fakat değerli metal, ABD Merkez Bankası'nın agresif politika sıkılaştırması öngörülerinden sonra ayı düşüşle kapattı. ED-F Man Capital Markets analisti Edward Meir, altın fiyatlarıyla alakalı olarak, altın piyasasının geride bıraktığımız haftalarda doların yükselişi esnasında istikrarlı bir satış yaşadığını, şu an ise dolar dizininin düştüğünü bu halinde altın fiyatlarını yükselttiğini belirtti.
Altın fiyatları düşecek mi?
Spartan Capital Securities baş piyasa ekonomisti Peter Cardillo, altın fiyatının bu hafta doların kuvvetli artışıyla ezildiğine, bunun hisse senedi pazarlarındaki dik bir satışla bağdaştırılabileceğine ilgi çekiyor. Peter Cardillo, "Teknik yönden bakıldığında, pazar ciddi bir gerileme yaşadı. Savaş ve enflasyon etkenleri altının yeni zirvelere çıkması amacıyla dayanıklı bir gerekçe oluştururken, yukarıda bahsetmiş olduğumuz kombinasyon metal amacıyla moral bozucu bir etken gibi görünüyor" açıklamasında bulundu ve teknik zarara karşın uzun vadeli görünümün olumlu olduğunu dile getirdi. Cardillo, "Bu amaçla son düşüşten yararlanır ve uzun vadeli pozisyonlarımıza ekleriz" şeklinde konuştu.
Bu hafta altın, 1.880 dolar seviyesinde Şubat'ın sonundan beri en düşük seviyelerini kaydetti. TD Securities ekonomistleri, Çin karantinalarının sarı metal piyasasında talep tedirginliklerini artırdığını ifade ediyor. "Geçen Cuma gününden bu yana Şanghay traderlarının long pozisyon tasfiyeleri devam etti. Ne de olsa, çoğalan karantinanın sarı metale yönelik iç talep üzerindeki etkisine dair kaygılar meydana çıkıyor" değerlendirmesinde tespit edilen ekonomistler, ekonomik etkinlik düşerken, mücevher satışlarının da gerilemesinin olası olduğuna ve bunun da altın amacıyla mühim bir desteği aşındırdığına ilgi çekti.
Ekonomistlere göre, altın böcekleri şahin bir Fed'in namlusuna bakarken ve Ukrayna'daki savaşla bağlantılı güvenilir liman akışları sönmeye geçerken, yatırım isteği görünümünde de sessizlik korunuyor. Uzman isimler, konuyla alakalı olarak "Katılımcılardan meydana gelen bir takım ayrıca, Fed'in arz yönlü enflasyonu çözme yeteneğinin sınırlı olmasını bekliyor. Bu da altının bir değer deposu olarak yüksek talep göreceği stagflasyonist bir rejimi savunuyor. Bununla birlikte, fiyatlardaki düşüş, geride bıraktığımız ayki enflasyon baskısının zirveye ulaşmış olma ihtimalini bekleyen büyüyen bir grubu işaret ediyor" açıklamasında bulunarak öngörülerini dile getirdi.
Pablo Piovano'nun altın öngörüsü 1.930 dolar
Altın vadeli işlemleri amacıyla CME Group'un ön veri rakamları öneme alındığında, önceki geri çekilmeyi tersine dönüştürerek Perşembe günü 7 bini geride bıraktığımız sözleşme arttı. Bunun yerine hacim, Perşembe günü yaşanan yükselişi geride buraktı ve aşağı yukarıya 11 bin kontrat küçülme sergiledi.