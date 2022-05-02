Altın fiyatlarında bomba tahmin! Altın piyasası karıştı! Kritik açıklama o tarihe dikkat! Büyük tuzak! Gram, çeyrek, yarım tam, 22 ayar bilezik fiyatı

Bu hafta altın, 1.880 dolar seviyesinde Şubat'ın sonundan beri en düşük seviyelerini kaydetti. TD Securities ekonomistleri, Çin karantinalarının sarı metal piyasasında talep tedirginliklerini artırdığını ifade ediyor. "Geçen Cuma gününden bu yana Şanghay traderlarının long pozisyon tasfiyeleri devam etti. Ne de olsa, çoğalan karantinanın sarı metale yönelik iç talep üzerindeki etkisine dair kaygılar meydana çıkıyor" değerlendirmesinde tespit edilen ekonomistler, ekonomik etkinlik düşerken, mücevher satışlarının da gerilemesinin olası olduğuna ve bunun da altın amacıyla mühim bir desteği aşındırdığına ilgi çekti.