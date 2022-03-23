💥Altın fiyatları uçtu gidiyor; Görenlerin ağzı açık! Kafalarınızı duvarlara vuracaksınız! Tek bir günde... 10 gram 22 ayar bilezik kaç TL?
💥 Kafalarınızı duvarlara vuracaksınız! Tek bir günde... 10 gram 22 ayar bilezik kaç TL? Altının ons fiyatı, Fed Başkanı Powell ardından yönünü aşağı çevirirken; gram altın da değer kaybında ilerliyor. ABD 10 senelik hazine tahvil faizi yüzde 2.32 seviyesiyle ons altını baskılarken, Rusya ile Ukrayna arasındaki yoğunlaşan çatışma ons altını destekliyor. Ons altın, yüksek ABD getirileri ile riskten kaçma arasında sıkışmış görünüyor.
💥Altın fiyatları uçtu gidiyor; Görenlerin ağzı açık! ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasında yaptığı şahin tonda açıklamalar ardından piyasalar tepkisiz kalmadı. Başkan Powell değerlendirmelerinde "Fed'in para politikasını doğal faiz seviyeleri üstünde sıkılaştırması gerekiyorsa, bunu yapacak" şeklinde belirtirken; "Fed gerek görülürse her seferinde 25 baz puandan çok faiz artışı yapacaktır" dedi. Bu açıklamalardan sonra ABD 10 senelik tahvil faizleri Mayıs 2019 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görürken; dünya borsa endeksleri de baskılandı. Ons altın fiyatları, genelde ABD tahvil faizleri ile ters korelasyon içerisinde olurken; Powell'ın agresif açıklamaları ardından değer kaybediyor. Diğer taraftan jeopolitik tehlikeler ve küresel enflasyonist baskılar altın fiyatlarını 'güvenli liman' algısıyla destekliyor.
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ALTINDA YÖN NERESİ OLACAK?
Fed Başkanı Powell'ın agresif enflasyon duruşunun sonrasında ABD 10 senelik tahvil faizleri en son Mayıs 2019 senesinde gördüğü civarlara yükseldi. ABD 10 senelik hazine tahvil faizi yüzde 2.32 seviyesiyle ons altını baskılarken, Rusya ile Ukrayna arasındaki yoğunlaşan çatışma ons altını destekliyor. Ons altın, yüksek ABD getirileri ile riskten kaçma arasında sıkışmış görünüyor.
Halen daha Rusya – Ukrayna arasındaki risklerin masada olması ons altını canlı tutuyor. Buna rağmen şu an teknik olarak mühim bir civar olan 1940 dolar üstünde yükselmekte zorlanıyor. Teknik yönden artan trend eğilimini koruyan ons altının yükseliş potansiyelini devam etmesi adına 1940 dolar üstüne yerleşmesi şart.
1915 desteğinin altında meydana gelebilecek geri çekilmelerde 1875 dolar destek oranına doğru gevşeme eğilimi olabilir. Buna rağmen geri çekilmelerde yukarıya yönlü tepkilerin oluşması amacıyla lüzumlu esas koşullar halen daha bulunuyor. Gram altın yatırımcısı 890 TL üstünde seyirler korunduğu prosese yükseliş potansiyeli devam edebilir. Buna rağmen 940 TL yakınlarından yeni alım amacıyla temkinli olmakta yarar olabilir.
ONS ALTINDA 1913 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK
Fed Başkanı Powell'ın basın açıklaması ve soru yanıt evresinde verilen yanıtlarda enflasyonun sene sonuna doğru düşüş göstermesine dair beklentilerini dile getirmesi katılımcıları çok ikna edememişti. Bu hafta Powell'ın iki konuşması daha olacak. Bir tanesi bugün İşletme Ekonomisi Derneği'nin senelik konferansında, öteki ise çarşamba günü Uluslararası Ödemeler Bankasının düzenlediği bir zirvedeki çevrimiçi panelde. Bu haftanın görünümünde ABD Dolar Endeksi ve ons altın fiyatları üstünde Powell'ın bu konuşmalarının etkili olacağı ortaya çıkıyor.