💥Altın fiyatları uçtu gidiyor; Görenlerin ağzı açık! Kafalarınızı duvarlara vuracaksınız! Tek bir günde... 10 gram 22 ayar bilezik kaç TL?

💥Altın fiyatları uçtu gidiyor; Görenlerin ağzı açık! ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasında yaptığı şahin tonda açıklamalar ardından piyasalar tepkisiz kalmadı. Başkan Powell değerlendirmelerinde "Fed'in para politikasını doğal faiz seviyeleri üstünde sıkılaştırması gerekiyorsa, bunu yapacak" şeklinde belirtirken; "Fed gerek görülürse her seferinde 25 baz puandan çok faiz artışı yapacaktır" dedi. Bu açıklamalardan sonra ABD 10 senelik tahvil faizleri Mayıs 2019 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görürken; dünya borsa endeksleri de baskılandı. Ons altın fiyatları, genelde ABD tahvil faizleri ile ters korelasyon içerisinde olurken; Powell'ın agresif açıklamaları ardından değer kaybediyor. Diğer taraftan jeopolitik tehlikeler ve küresel enflasyonist baskılar altın fiyatlarını 'güvenli liman' algısıyla destekliyor.

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