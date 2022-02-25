Altın fiyatları tırmandıkça tırmandı! Yatırımcısı kafayı yedi yiyecek! Yakında 1000 lira... Altının gram fiyatı canlı - 60 gram 22 ayar bilezik kaç TL?
Peş peşe açıklandı. Yakında 1000 lira... Altının gram fiyatı canlı - 60 gram 22 ayar bilezik kaç TL? Gram altının fiyatı, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle 918,70 liraya kadar yükselerek 2 ayın en yüksek civarını yeniledi. Gram altın, gün içinde en düşük 846,82 lira civarını görürken; aynı dakikalarda yüzde 7,30 oranında yükselişle 909,12 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1507 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 197 liradan prosedür görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 848 lira civarında hareket ederken; yeni güne 867 lira seviyeden başlamıştı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi ons altının güvenilir liman özelliğin çalıştırdı. Ons altın şu sıralar 1942 dolar civarında hareket ediyor. Rusya'da başlayan gerginlikle eş güdümlü yükseliş eğilimine giren ons altında gerilimin yükselmesi yukarıya yöndeki seyri hızlandırdı. Şuana kadar aldığımız ilerlemeler olumlu bir sonuca doğru gitmiyor. Muhtemelen Rusya'ya yönelik yaptırımlar artabilir.
Rusya geri çekilecek gibi gözüküyor fakat diyalogda bir yumuşama ya da geri ismim atılması durumunda ons altında sürat kesilebilir ve 1875'lere doğru geri çekilme izlenebilir. Aksi halde, tansiyonun daha da yükselmesi ve geri ismim atılmaması durumunda ons altın 1960'daki kuvvetli direnç düzeyi aşılabilir. Böyle bir halde 3 Ağustos 2020 tepesi olan 2075 oranına doğru süratlenme izlenebilir. Ons altın yatırımcısı amacıyla 1960 düzeyi olabildiğince mühim olacak. Gerginliğin ebatının ne olacağını izlemek gerek. Fakat ons altında geri çekilme olsa dahi alım fırsatı verecektir.
Dolayısıyla 14 düzeyinin üzerinin mesken edinilmesi durumunda DolarTL'de mühim bir eşik yukarıya yönde kırılmış olacak. Gram altında gelinen bu seviyeler 20 Aralık'tan bu yana elinde gram altın tutan yatırımcılar amacıyla çıkış yerleri olabilir. Fakat gerginliğin yükselmesi durumunda gram altında da yükseliş eğilimi 950 TL seviyelerine doğru sürebilir.
Altın fiyatları 24 Şubat 2022 Perşembe gününe bir önceki güne göre yükselişle başladı.
Saat 10.37 itibariyle gram altın 886,43 TL, çeyrek altın 1.465,00 TL, cumhuriyet altını 5 bin 854,00 TL, yarım altın ise 2 bin 937,00 TL'den satılıyor.