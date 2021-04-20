Altın fiyatları son dakika yükselerek arşa çıktı! Doların çekilmesiyle adeta patladı! Altın alacaklar ve satacaklar o tarih kritik
Altın alacaklar ve satacaklar o tarih oldukça kritik! Yatırımlardan hiç anlamayan insanların dahi ilk seçimi olan altın, özellikle basit saklana bilirliği ve gün içerisinde yüksek oranda kar kazandırmasından dolayı çok seçim ediliyor. Altın yatırımları çoğaldıkça alış ve satışlarda sürat kazanıyor. Bunun içinde altın maliyetleri, Google gibi arama motorlarına "Altın maliyetleri", "Altın maliyetleri ne kadar", "Çeyrek altın ne kadar" gibi bir hayli sorgunun aratılmasına neden oluyor. Altın fiyatları gün içinde farklı şekilde ilerlerken güne ise yükselerek başladı. Bunun üzerine birçok uzman, altın fiyatlarının birkaç gün için en yüksek seviyesinin bu bazlarda olduğuna işaret etti
Altın senelerdir yatırım yapmak isteyenler ilk seçimi olmuştu. Kripto para ve döviz gibi işlerle uğraşmadan canlı parayı yastık altında yakalamak isteyenler için altın her zaman için avantajlı olmuştur. Gerek fiziksel gerekse bankalar aracılığıyla altın yatırımını değerlendirmek isteyenler için son fırsat duyuruldu. Altın maliyetlerinin tavan seviyelere geldiğini dile getiren uzmanlar, birkaç günlüğüne altın fiyatlarının bu fiyatları aşmayacağını tahmin ediyorlar. Ayrıca, altının olumlu tarafını destekleyen şey, enflasyona karşı bir önlem olma özelliğidir. Altın fiyatları yeni yükselmeye devam ediyor. ONS altın fiyatında görülen yükseliş ve dolar kurunda yaşanan dalgalanma Altın fiyatlarının anlık olarak yükselmesine neden oluyor. Yatırımcılar ise bu hafta altın fiyatlarını ne yönde seyredeceğini merak ediyor.
Altın fiyat görünümü
Altın fiyatlarının, ons başına 1785 dolara yakın güçlü bir dirence tanık olması nedeniyle yatay seyretmesi bekleniyor. Bu seviyenin üzerindeki kırılma, fiyatları 1820 dolara çıkaracaktır. Çeyrek Altın Gram Altın fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. ONS altın fiyatında yaşanan yükseliş ve dolar kurunda yaşanan dalgalanma Altın fiyatlarına anında yansıyor.