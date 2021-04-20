BİM'de 6 kategoride şahane indirimler! BİM 20 Nisan aktüel kataloğu fırsatları raflarda görücüye çıktı!

BİM 20 Nisan aktüel kataloğu ile onlarca ürün bugün raflardaki yerini alıyor. Kozmetikten iç giyime, bakımdan çocuk ürünlerine kadar onlarca indirim fırsatının bulunduğu kataloğda Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı, Le Petit Marseillais Duş Jeli, Rebul Bambu Çubuklu Oda Kokusu, QuickDish Meyve Desenli Mikrofiber Bez, Rituel De Beaute Nefes Açıcı Burun Bandı, Johnson's Micellar Gül Suyu İçeren Makyaj Temizleme Mendil, Casilli Pijama Takımı Soft Touch, Comfort Family Meyve Desenli Kadın Babet Çorap, Tiara's Erkek Parfümü, Uni Baby Kolay Tarama Spreyi, La Diva Katı Sabun ve Jkosmec Yüz Maskesi ürünleri dikkat çekmeyi başardı.

20.04.2021 09:54 - Son Güncelleme: 20.04.2021 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





