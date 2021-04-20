RAMAZAN İMSAKİYE
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Detaylar ortaya çıktı! TBMM'den kripto para raporu! Flaş Bitcoin tavsiyesi

Pazar günü yaşanan ani düşüşün ardından gündemden düşmeyen tek konu haline gelen kripto paralarla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın, 'Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri' raporunda kripto paralarla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar…

20.04.2021 08:46 - Son Güncelleme: 20.04.2021 08:46
Detaylar ortaya çıktı! TBMM'den kripto para raporu! Flaş Bitcoin tavsiyesi

TBMM, Türkiye'de de hatırı sayılır işlem yoğunluğuna ulaşan, 'dijital, sanal ve kripto' para sistemlerini mercek altına aldı.

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Detaylar ortaya çıktı! TBMM'den kripto para raporu! Flaş Bitcoin tavsiyesi

Altın ve nakit para sistematiğinin tarihsel sürecinin masaya yatırıldığı raporda, "Bitcoin; bankaların, aracı kurumların, otoritelerin ve hükümetlerin denetim ve düzenlemelerinden, her türlü işlem masraflarından ve kısıtlamalarından uzaktır" denildi.

Detaylar ortaya çıktı! TBMM'den kripto para raporu! Flaş Bitcoin tavsiyesi

Bitcoin'in geleneksel ödeme aracı olan kâğıt para veya dijital paraların yerini almasının günden güne arttığı belirtilen raporda, Türkiye'nin Bitcoin'i izlemesi gerektiği vurgulanarak, "Riskler değerlendirilerek, teşvik edici düzenlemeler yapılırsa, Bitcoin pazarından gelir elde etmemiz de mümkün olabilecek" tespiti yapıldı.

Detaylar ortaya çıktı! TBMM'den kripto para raporu! Flaş Bitcoin tavsiyesi

Milliyet'te yer alan habere göre, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın 16 Nisan 2021 tarihli, 'Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri' raporunda, dijital, sanal ve kripto paralar, detaylı şekilde anlatıldı. Kripto, dijital ve sanal paraların karıştırıldığına dikkat çekilen raporda, şöyle denildi:

Detaylar ortaya çıktı! TBMM'den kripto para raporu! Flaş Bitcoin tavsiyesi

"Kripto paralar dışındaki dijital ve sanal paralar, kendi başlarına para birimi değildirler. Temsil ettikleri ülkenin ulusal para birimine dayalıdırlar ve o ülkenin merkezi otoritelerince düzenlenip denetlenebilirler.