Detaylar ortaya çıktı! TBMM'den kripto para raporu! Flaş Bitcoin tavsiyesi
Pazar günü yaşanan ani düşüşün ardından gündemden düşmeyen tek konu haline gelen kripto paralarla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın, 'Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri' raporunda kripto paralarla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar…
20.04.2021 08:46
- Son Güncelleme: 20.04.2021 08:46
Bitcoin'in geleneksel ödeme aracı olan kâğıt para veya dijital paraların yerini almasının günden güne arttığı belirtilen raporda, Türkiye'nin Bitcoin'i izlemesi gerektiği vurgulanarak, "Riskler değerlendirilerek, teşvik edici düzenlemeler yapılırsa, Bitcoin pazarından gelir elde etmemiz de mümkün olabilecek" tespiti yapıldı.
Milliyet'te yer alan habere göre, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın 16 Nisan 2021 tarihli, 'Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri' raporunda, dijital, sanal ve kripto paralar, detaylı şekilde anlatıldı. Kripto, dijital ve sanal paraların karıştırıldığına dikkat çekilen raporda, şöyle denildi: