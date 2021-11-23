Altın fiyatları son dakika ters köşe yaptı! Yalnızca 24 saat içinde olanlar oldu! Altın almak ve satmak için o tarih dönüm!
Altın fiyatları son dakika oldukça merak ediliyor. Bu anlamda vatandaşlar son günlerde altın fiyatları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırmış durumda. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği konuların başında gelen altın, coşmaya devam ediyor. Sadece 24 saat içinde altın fiyatlarında adeta bütün ipler koptu! İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler amacıyla 23 Kasım 2021 Salı güncel altın fiyatları haberimizde...
Altın fiyatları yükselmeye kaldığı yerden devam ediyor. Milyonların kafasında soru işareti bırakan altın, sonucunda noktayı koydu! Faiz kararı ardından piyasaların hareketlenmesiyle yükselişe geride bıraktığımız altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe düşüşle başladı. Gram altın 651 TL, çeyrek altın ise 1066 TL seviyelerinden satışa sunuldu. Bu kapsamda son hali merak edenler amacıyla 23 Kasım 2021 Salı serbest pazar güncel altın fiyatları haberimizde...
Altın, her geride bıraktığımız gün çoğalan ve artmaya devam eden kıymetli eşyalardan biri oluyor. Tarih süresince hem yatırım, hem hediye, hem de borç ödeme gibi birbirinden detaylı faktörlerde sarfedilen altın, dolar kurunun yükselmesi ile eş güdümlü kendisini göstermeye başladı. Gündeme bomba gibi düşen bu hal ise akıllarda soru işareti bıraktı. İşte merak edilen bütün detaylar…
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, bu hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklayacağı Fed Başkanı adayı ve enflasyonla ilgili söylemlerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.850 ve 1.875 dolar seviyelerinin direnç, 1.830 doların ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.