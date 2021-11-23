Altın fiyatları son dakika ters köşe yaptı! Yalnızca 24 saat içinde olanlar oldu! Altın almak ve satmak için o tarih dönüm!

Altın, her geride bıraktığımız gün çoğalan ve artmaya devam eden kıymetli eşyalardan biri oluyor. Tarih süresince hem yatırım, hem hediye, hem de borç ödeme gibi birbirinden detaylı faktörlerde sarfedilen altın, dolar kurunun yükselmesi ile eş güdümlü kendisini göstermeye başladı. Gündeme bomba gibi düşen bu hal ise akıllarda soru işareti bıraktı. İşte merak edilen bütün detaylar…