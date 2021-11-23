Asgari ücrette yeni formül! Mesleğe göre ücret ve zam...

Enflasyon artı 8-10 puan tartışılırken, asgari ücretin 3 bin 600 lira civarında olacağı öne sürülüyor. Edinilen bilgiye göre, Çalışma Bakanlığı'nda Asgari Ücret, 3600 gösterge ve emekli maaşlarının iyileştirilmesi başlıkları altında yapılan çalışmalar konusunda, iktidar partisine bir kaç kez bilgi verildi. Parti kurmaylarıyla yapılan toplantılarda, 'olasılıklar ve yapılabilirlik' üzerine değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.