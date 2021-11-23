Asgari ücrette yeni formül! Mesleğe göre ücret ve zam...
Son günlerde en çok konuşulan konuların başında asgari ücret zammı geliyor. Milyonlarca çalışan asgari ücrete gelecek zam oranını merak ediyor. Hükümet asgari ücret zammının belirlenmesi için araştırmalara devam ederken, dar gelirli paketi konusunda da son viraja girildi. Asgari ücretle ilgili ortaya bir başka iddia daha atıldı. Mesleğe göre asgari ücretin ve zam oranının değişmesi de gündemde. İşte detaylar...
Hükümetin, üzerinde çalıştığı 'dar gelirli paketi' konusunda son noktaya yaklaşılıyor. İşçi ve işverenlerin merakla beklediği asgari ücrete dair bir araştırma yapıldığı öğrenildi. Sektörel asgari ücretin de değerlendirildiği belirtiliyor.
Enflasyon artı 8-10 puan tartışılırken, asgari ücretin 3 bin 600 lira civarında olacağı öne sürülüyor. Edinilen bilgiye göre, Çalışma Bakanlığı'nda Asgari Ücret, 3600 gösterge ve emekli maaşlarının iyileştirilmesi başlıkları altında yapılan çalışmalar konusunda, iktidar partisine bir kaç kez bilgi verildi. Parti kurmaylarıyla yapılan toplantılarda, 'olasılıklar ve yapılabilirlik' üzerine değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.
ARTIŞ OLASILIKLARI
Verilen bilgiye göre, bakanlık özel bir araştırma yaptırarak, sektörel asgari ücret uygulamasını da değerlendiriyor. Belirlenecek asgari ücretin enflasyonunun ne kadar üzerinde olacağına ilişkin alternatifler ortaya kondu.
Toplantılarda, asgari ücretin ekonomik dengelerin dışında yüksek belirlemesinin, tüm ücret sıkalasını bozabileceği, asgari ücretle işçi çalıştıran küçük işlemelerin kayıt dışı çalıştırma yolunu tercih edeceği, bunun da çalışanlar aleyhine sonuç doğurabileceğine dair değerlendirmeler yapıldı.