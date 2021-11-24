Başvuran parasını faiziyle geri alıyor! Ve sonunda netleşti! Milyonları kapsıyor! Yapmanız gereken oldukça kolay!

Eksik ya da bildirilmeyen prim günleri nedeniyle yaşanan mağduriyetin önüne geçmek amacıyla hizmet belirlenmesi hakkı bulunuyor. Sigortasız çalışılan zamanı sigortalı duruma getirmek amacıyla hizmet tespit davası açılabilir. SGK'ya senelerce prim ödeyen vatandaşlar emekli olamadıklarında bu primleri güncel tutarları ile geri alabilirler. Bu ödemeler amacıyla ise vatandaşların yazılı müracaat yapmaları gerekiyor. Hem de bu ödemeler her vatandaşa ödenmiyor. Belirli müracaat şartlarına göre oluşturulan SGK toplu para iadesi ödemelerine dair bütün detayları haberimizde ele aldık.