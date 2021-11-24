Başvuran parasını faiziyle geri alıyor! Ve sonunda netleşti! Milyonları kapsıyor! Yapmanız gereken oldukça kolay!
Milyonlarca çalışanı kapsıyor. Paralar hesaba faiziyle yatıyor. SGK başvuran parasını alıyor. SGK'dan toplu para ödemesi alma hakkı çok sayıda vatandaş doğrultusundan bilinmiyor. SGK'ya senelerce prim ödeyen vatandaşlar emekli olamadıklarında bu primleri güncel tutarları ile geri alabilirler. Bu ödemeler amacıyla ise kişilerin yazılı müracaat yapmaları gerekiyor. Hem de bu ödemeler her vatandaşa ödenmiyor. Belirli müracaat şartlarına göre oluşturulan SGK toplu para iadesi ödemelerine dair bütün detayları haberimizde ele aldık.
Eksik ya da bildirilmeyen prim günleri nedeniyle yaşanan mağduriyetin önüne geçmek amacıyla hizmet belirlenmesi hakkı bulunuyor. Sigortasız çalışılan zamanı sigortalı duruma getirmek amacıyla hizmet tespit davası açılabilir. SGK'ya senelerce prim ödeyen vatandaşlar emekli olamadıklarında bu primleri güncel tutarları ile geri alabilirler. Bu ödemeler amacıyla ise vatandaşların yazılı müracaat yapmaları gerekiyor. Hem de bu ödemeler her vatandaşa ödenmiyor. Belirli müracaat şartlarına göre oluşturulan SGK toplu para iadesi ödemelerine dair bütün detayları haberimizde ele aldık.
Çalışma vakitlerinin işveren doğrultusundan SGK'ya bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi halinde çalışan işçi alacakları tarafından büyük zarara uğrayabilir. Çalışan bu hali öğrendiği andan itibaren sigortasız çalıştığı zamanı sigortalı duruma getirmek amacıyla hizmet tespit davası açabilir.
Hizmetin davacı çalışan doğrultusundan sigortasız olarak görülmüş olması ve bu halin SGK doğrultusundan daha evvel teşhis edilmemiş olması gerekiyor. Davanın birey lehine sonuç vermesi halinde, talep edilen seneler içerisindeki sigorta primleri işveren doğrultusundan ödenir. Sigorta primleriyle eş güdümlü bu vakit içerisinde geride bıraktığımız meşru faiz de işverence karşılanır.
Çalışanların ilk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim açısından büyük önem taşıyor. Değişen yasalar nedeniyle emeklilik yaşı da yıllara göre değişiyor. İşe başlanan tarihte giriş yapılmasına karşın prim yatırılmadıysa emeklilik işlemlerinde bu tarih dikkate alınmıyor. Belirli bir süre prim ödeyenler emeklilik zamanını öne çekmek istiyor.