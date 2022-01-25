Altın fiyatları son dakika solukları kesti! O tarihe dikkat! 14-18-22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?
Altın fiyatları yatırımcıyı titretti. O tarihe dikkat! Gram altın fiyatları, geçen haftayı 793 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın ikinci işlem gününe 794 lira civarından başladı. Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 799,69 lira civarını, en düşük ise 787,96 lira civarını gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 11:11 itibarıyla yüzde 0.31 oranında düşüşle 791,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1299 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 343 liradan satılıyor. Ons altın bugün içinde en yüksek 1841 dolar civarını görürken; en düşük ise 1831 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.45 oranında yükselişle 1840 dolardan prosedür gördü.
Altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı merak ediliyor. Küresel piyasalarda risk iştahı azalırken; altının ons fiyatı bu hafta beklenmedik şekilde yükseldi. Ons altın, dünkü işlemlerde aşağı yukarı olarak 2 ayın zirvesine ulaşırken, 22 Kasım tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Altında yaşanan bu artışın en mühim sebepleri olarak; yatırımcının kendini artan enflasyonist riskten koruma güdüsü ve jeopolitik risk olarak öne çıkan Ukrayna gerilimi sayılabilir. Gram altın, geride bıraktığımız hafta küresel altın fiyatlarındaki yüksek seyre karşın Dolar/TL 'deki dalgalanmadan etkilenmişti. Yeni haftaya da dolar kurundaki yükselişi takip ederek başlayan gram altın, pazartesi günü sabah saatlerinde 797 TL civarında bulunuyor.
KRİTİK FED YAKLAŞIYOR
25-26 Ocak tarihinde geçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararı ve ardından verilebilecek mesajlar piyasalar doğrultusundan ilgiyle takip edilecek. Bu toplantıda bankanın 'şahin ton'u korunması beklenirken, rastgele bir sürpriz de öngörülmüyor.
Fed senenin ikinci toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek olurken; piyasalar enflasyonist endişelerin devam etmesi ve Fed Başkanı Powell'ın söylemleriyle bu toplantıdan bir faiz artırımı çıkabileceği tarafında görüş bildiriyor. Fed'in faiz artırımına başlamasıyla beraber, dünyada doların kuvvetlenmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında bir düşüş eğilimi yaşanabileceği ön görü ediliyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Ons altın fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından, ardından değer kayıbına yönelirken; gün içinde en yüksek 1842 dolar civarını; en düşük ise 1828 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.16 oranında düşüşle 1835 dolardan işlem gördü.
Gram altın, dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 13:11 itibarıyla yüzde 0.12 oranında yükselişle 790,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1299 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 344 liradan işlem görüyor.