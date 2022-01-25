Altın fiyatları son dakika solukları kesti! O tarihe dikkat! 14-18-22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı merak ediliyor. Küresel piyasalarda risk iştahı azalırken; altının ons fiyatı bu hafta beklenmedik şekilde yükseldi. Ons altın, dünkü işlemlerde aşağı yukarı olarak 2 ayın zirvesine ulaşırken, 22 Kasım tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Altında yaşanan bu artışın en mühim sebepleri olarak; yatırımcının kendini artan enflasyonist riskten koruma güdüsü ve jeopolitik risk olarak öne çıkan Ukrayna gerilimi sayılabilir. Gram altın, geride bıraktığımız hafta küresel altın fiyatlarındaki yüksek seyre karşın Dolar/TL 'deki dalgalanmadan etkilenmişti. Yeni haftaya da dolar kurundaki yükselişi takip ederek başlayan gram altın, pazartesi günü sabah saatlerinde 797 TL civarında bulunuyor.