Ayçiçek yağı, şeker, yumurta, bebek maması, peynir fiyatlarına KDV indirimi! Bakanlık harekete geçti vatandaşın cebi rahatlayacak!
Ayçiçek yağı, şeker, yumurta, peynir gibi temel gıda sayılan kalemlerde yaşanan fiyat artışının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık talimatıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nca KDV oranlarının aşağı çekilmesi için yürütülen çalışmada sona gelindi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda odalar, sektör temsilcileriyle yapılan çalıştayda temel gıda ürünleri; peynir, yağ, süt, et, yumurta, bebek maması, hijyenik ped gibi lüks sayılmayan ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması talebi ön plana çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çok ses getireceğini söylediği yeni sistemde birkaç alternatif bulunuyor.
KDV'nin sadeleştirilmesi, istisnalar, indirimler ve iade süreçlerine ilişkin çalışma hız kazandı. Öncelikle üzerinde durulan konu yüzde 18'lik KDV'nin düşürülmesi temel ihtiyaçlarda da verginin sıfırlanması yönünde.
SİNYALİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen ve halen farklı oranlarda uygulanan KDV düzenlemesi konusunda kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "KDV'de etkinliği sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor" demişti.
Gıda, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarda KDV oranlarında yapılacak düzenlemeyle fiyat etiketlerinde düşüş sağlanması hedefleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Meyve ve sebzede tarladan çıkış ile perakende satış arasındaki oran dengesizliğinin de giderilmesi hedefleniyor.
Bunun ortadan kalkması için de toptan mal, perakende ve hizmet tesliminde tek oran KDV uygulanması planlanıyor.