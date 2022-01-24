Ayçiçek yağı, şeker, yumurta, bebek maması, peynir fiyatlarına KDV indirimi! Bakanlık harekete geçti vatandaşın cebi rahatlayacak!

Sabah'ta yer alan habere göre, Meyve ve sebzede tarladan çıkış ile perakende satış arasındaki oran dengesizliğinin de giderilmesi hedefleniyor.

Bunun ortadan kalkması için de toptan mal, perakende ve hizmet tesliminde tek oran KDV uygulanması planlanıyor.