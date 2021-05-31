Altın fiyatları son dakika rekora koşuyor! Altın fiyatları şaka gibi ama gerçek! çeyrek kendi rekorunu ilk kez kırdı! Tam tamına…

Rekor üstüne rekor...Aktüel olarak değişen altın maliyetleri, döviz kurlarından etkileniyor. Düğün sezonun açılmasıyla işlenmiş armağanlık altın maliyetleri de çoğalışa geçerken; yatırım emeliyle alınan gram ve çeyrekte yükselişe geçti. Altın fiyatlarında yukarı doğru bir ivme yaşanıyor. Altın fiyatları canlı takip ekranı (gram, çeyrek, yarım ve tam) Altın fiyatları son dakika gelişmeleri bireyler tarafından araştırılıyor. Altın piyasaları Mayıs ayında oldukça hızlı bir şekilde yükseldi ve 1900 dolar seviyesini aştı. Bu noktada, piyasanın kısa vadeli bir geri çekilme nedeniyle olması çok muhtemel, ancak gördüğünüz gibi, haftalık grafikte büyük bir bayrak çektim, bu yüzden 1850 dolar seviyesine yakın bir yerde çok fazla alıcı bekliyorum. bu pazara geri dönüyor

31.05.2021 09:22 - Son Güncelleme: 31.05.2021 09:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





