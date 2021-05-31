Devletten nefes kredisi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz 50.000 TL-200.000 TL düşük faizli kredi! İşte başvuru şartları…

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslenmiş ve nefes kredisi müjdesini vermişti. Koronavirüsün ekonomik etkilerini en aza indirmek ve esnaf vatandaşlara kolaylık sağlamak adına alınan bu karar sonrasında nefes kredisi ile ilgili tüm bilgiler arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırır oldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren nefes kredisi 6 ay geri ödemesiz 50.000 TL-200.000 TL düşük faiz imkanlarını sunuyor. İşte kimlerin başvuru yapabileceği ve tüm şartlar…