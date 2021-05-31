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Devletten nefes kredisi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz 50.000 TL-200.000 TL düşük faizli kredi! İşte başvuru şartları…

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken ekonomik zorluk çeken vatandaşlara Kabine Toplantısı sonrası nefes kredisi müjdesi gelmişti. Yoğun ilgi gören bu gelişmenin detayları gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Vatandaşlar 6 ay geri ödemesiz 50.000 TL-200.000 TL düşük faizli kredi için büyük talep gösteriyor. Esnafların nefes almasını sağlayacak ve ekonomilerine iyi gelecek olan kredi için yapılması gerekenler açıklandı. Peki bu imkandan kimler yararlanabiliyor, şartlar neler, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte nefes kredisi başvuru şartları…

31.05.2021 09:28 - Son Güncelleme: 31.05.2021 09:31
Devletten nefes kredisi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz 50.000 TL-200.000 TL düşük faizli kredi! İşte başvuru şartları…

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken ekonomik zorluk çeken vatandaşlara Kabine Toplantısı sonrası nefes kredisi müjdesi gelmişti. Yoğun ilgi gören bu gelişmenin detayları gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Vatandaşlar 6 ay geri ödemesiz 50.000 TL-200.000 TL düşük faizli kredi için büyük talep gösteriyor. Esnafların nefes almasını sağlayacak ve ekonomilerine iyi gelecek olan kredi için yapılması gerekenler açıklandı. Peki bu imkandan kimler yararlanabiliyor, şartlar neler, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte nefes kredisi başvuru şartları…

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Devletten nefes kredisi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz 50.000 TL-200.000 TL düşük faizli kredi! İşte başvuru şartları…

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslenmiş ve nefes kredisi müjdesini vermişti. Koronavirüsün ekonomik etkilerini en aza indirmek ve esnaf vatandaşlara kolaylık sağlamak adına alınan bu karar sonrasında nefes kredisi ile ilgili tüm bilgiler arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırır oldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren nefes kredisi 6 ay geri ödemesiz 50.000 TL-200.000 TL düşük faiz imkanlarını sunuyor. İşte kimlerin başvuru yapabileceği ve tüm şartlar…

Devletten nefes kredisi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz 50.000 TL-200.000 TL düşük faizli kredi! İşte başvuru şartları…

NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'ne ilişkin detayları açıkladı. Paket, 1 Haziran itibarıyla devreye girecek.

Devletten nefes kredisi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz 50.000 TL-200.000 TL düşük faizli kredi! İşte başvuru şartları…

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla 2021 Nefes Kredisi, 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak.

Devletten nefes kredisi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz 50.000 TL-200.000 TL düşük faizli kredi! İşte başvuru şartları…

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.