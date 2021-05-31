Devletten nefes kredisi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz 50.000 TL-200.000 TL düşük faizli kredi! İşte başvuru şartları…
Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken ekonomik zorluk çeken vatandaşlara Kabine Toplantısı sonrası nefes kredisi müjdesi gelmişti. Yoğun ilgi gören bu gelişmenin detayları gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Vatandaşlar 6 ay geri ödemesiz 50.000 TL-200.000 TL düşük faizli kredi için büyük talep gösteriyor. Esnafların nefes almasını sağlayacak ve ekonomilerine iyi gelecek olan kredi için yapılması gerekenler açıklandı. Peki bu imkandan kimler yararlanabiliyor, şartlar neler, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte nefes kredisi başvuru şartları…
Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken ekonomik zorluk çeken vatandaşlara Kabine Toplantısı sonrası nefes kredisi müjdesi gelmişti. Yoğun ilgi gören bu gelişmenin detayları gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Vatandaşlar 6 ay geri ödemesiz 50.000 TL-200.000 TL düşük faizli kredi için büyük talep gösteriyor. Esnafların nefes almasını sağlayacak ve ekonomilerine iyi gelecek olan kredi için yapılması gerekenler açıklandı. Peki bu imkandan kimler yararlanabiliyor, şartlar neler, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte nefes kredisi başvuru şartları…
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslenmiş ve nefes kredisi müjdesini vermişti. Koronavirüsün ekonomik etkilerini en aza indirmek ve esnaf vatandaşlara kolaylık sağlamak adına alınan bu karar sonrasında nefes kredisi ile ilgili tüm bilgiler arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırır oldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren nefes kredisi 6 ay geri ödemesiz 50.000 TL-200.000 TL düşük faiz imkanlarını sunuyor. İşte kimlerin başvuru yapabileceği ve tüm şartlar…
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla 2021 Nefes Kredisi, 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak.