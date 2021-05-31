Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Sistem tamamen değişti! Çalışmada 'hibrit modeli' geliyor
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle çalışma hayatı tamamen değişti. Birçok şirket uzaktan çalışma modeline geçerken bazı şirketlerde ise çalışanlar dönüşümlü olarak ofise gidiyor. Yapılan son araştırmaya göre dünyadaki 10 kuruluştan 9'u koronavirüs salgını sonrası uzaktan çalışma ve işyerinde çalışmanın karma bir modelini sunan 'hibrit' çalışmaya geçme niyetinde. Peki bu durum çalışma hayatını nasıl etkileyecek? İşte detaylar...
Küresel düzeyde faaliyet gösteren yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Company'ye bağlı McKinsey Global Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Kovid - 19 Sonrası İşimizin Geleceği' başlıklı rapora göre, 10 kuruluştan 9'u uzaktan çalışma ve işyerinde çalışmanın karma bir modelini sunan hibrit çalışmaya geçiyor.
Milliyet'ten Cem Kılıç'ın ilgili yazısı şöyle; McKinsey tarafından Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya, İspanya, İngiltere ve ABD'den oluşan ve küresel işgücünün neredeyse yarısına ev sahipliği yapan ülke kapsamında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, firmaların önemli bir bölümü uzaktan çalışmayı benimsedi, uzaktan çalışma sürecinde üretken olmaya devam etti, müşteri memnuniyeti arttı ve uzaktan çalışma sayesinde daha esnek davranılabildiği için çalışan memnuniyeti de yükseldi.
UZAKTAN ÇALIŞMA NE?
Uzaktan çalışma, geleneksel anlamdaki işyeri dışında yapılan ve çoğunlukla akıllı telefonlar, tabletler veya bilgisayarlar gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı işlerdeki çalışma biçimini tanımlıyor. Bu çalışma biçimi, işçi ve işveren arasında gönüllü olarak kurulan bir iş ilişkisine dayanıyor.