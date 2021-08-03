Altın fiyatları son dakika kendi fiyatlarına şok oldu! Restler çekildi! Altın fiyatları ne olacak, yükselir mi? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para?

Altın fiyatlarında geride bıraktığımız seneki rekor yükselişi ön görü ederek adından söz ettiren fon yöneticisi, yeni zirveler görülebileceğini belirtti. Fon yöneticisi, altının ons fiyatının ileriki 3 - 5 sene içinde 3.000-5.000 dolar aralığına tırmanabileceğini öngördü. Altın fiyatları, yeni haftanın ikinci gününde yatırımcılar doğrultusundan merak ediliyor. Yeni haftaya düşüşle başlayan Gram Altın, dün 487 ile günü kapatmasının sonrasında bugün güne kapanış düzeyinin anında altında başladı. Cuma günü Ons altın ve dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel olarak değer kaybeden Gram altın şu an itibariyle 486 TL'den alıcı buluyor. İşte 3 Ağustos Gram altın ve çeyrek altın fiyatları… 3 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu?